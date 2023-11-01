Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть

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Западные СМИ пишут о патовой ситуации на Украине и о грядущих переговорах Москвы с Владимиром Зеленским. Договариваться о мире — процесс нужный, но какой вариант нужен России?

Фото: "File:Putin Renzi Poroshenko.jpeg" by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Украине с самого начала СВО Запад не желал победы

Тему о том, что на фронтах СВО сложилась патовая ситуация, западные СМИ "обсасывают" со всех сторон. Польское издание Онет утверждает, что с самого начала украинского конфликта Запад не делал ставку на безоговорочную победу Киева, так как помнит о ядерном потенциале Москвы и заинтересован в том, чтобы она вышла из конфликта, "сохранив лицо".

По мнению автора статьи, сложившаяся "тупиковая ситуация" на линии фронта желательна для западных держав, а требования Киева о возврате территорий к границам 1991 года сегодня — это крайне нереалистическое решение.

"Продолжение войны перестает иметь смысл как для Москвы, так и для Киева", — делает вывод автор.

Вопрос, который сейчас интересует Запад, добавляет он, заключается в том, как не допустить "новой войны", инициированной РФ.

Цель мира с РФ — сделать Украину опять способной с ней воевать

В западных СМИ предлагается "заморозить" конфликт по линии боевого соприкосновения, и рассматриваются несколько вариантов перемирия — корейский, кипрский, кашмирский, которые, по сути, идентичны — без мирного договора с перспективой возобновления военных действий.

Цель очевидна — сделать то, что останется от Украины, "сильным государством с сильной армией" и определить гарантии безопасности и военную помощь прозападному режиму со стороны Запада. Для России это означает потенциальную войну без конца.

Сейчас ведётся массированная информационная атака на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить его к такому варианту. Для него лично это будет означать гибель политическую, а может быть и реальную. Именно поэтому Зеленский сейчас "злой", как указывается в нашумевшей статье в Time. Но его (или его преемника) склонят обязательно путём уменьшения помощи. Без неё, как уже прямым текстом сказано главой Пентагона Ллойдом Остином, Украина проиграет.

Что касается Москвы, то на Западе предполагается, что она априори согласна на такой вариант "мира", так как у ВС РФ нет сил для выхода на польскую границу. Единственный манёвр президента РФ Владимира Путина, который дискутируется, это затянуть конфликт, надеясь на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году. Якобы для того, чтобы выторговать лучшие условия перемирия. Вероятно, имеется в виду отмена каких-то санкций.

Согласна ли Москва на перемирие?

Каким видится настрой у российского руководства.

1. Россия согласна на мирные переговоры — такие сигналы идут от всех первых лиц РФ, но предпосылок к ним нет. Пусть Зеленский отменит указ о запрете подобных переговоров, считает российский президент. Это формальная причина, но она говорит Западу: наворотили, наигравшись с нацизмом — расхлебывайте с нуля.

2. Россия больше не даст себя обмануть. Минские и Стамбульские договорённости были сорваны для того, чтобы не дать России возможности быстро мирно завершить гражданскую войну на Украине. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, а затем и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что Минские соглашения были нужны, чтобы киевский режим "стал сильным". Обманывать себя РФ позволяла с момента поражения в холодной войне — распространение НАТО на восток дошло до Украины. Поэтому позволить себе снова наступать на те же грабли - смерти подобно.

Только слабые США станут гарантом безопасности РФ

Эта угроза предполагает, что целью переговоров с российской стороны по меньшей мере станет смена режима в Киеве на лояльный. Но и это не купирует угрозу, не купирует её (если посмотреть на Армению) и наличие военных баз РФ у границ с Польшей.

Её ликвидирует только ослабление США. Именно этого ждёт Путин от выборов в США, а не мифическую поддержку Трампа. Любая из проигравших сторон не признает итоги президентских выборов, и это будет означать если не гражданскую войну с идеями сепаратизма, то длительный политический и экономический кризис внутри США.

Поэтому Путин не будет торопиться заключать невыгодные перемирия. Он будет выжидать, стараясь с минимальными потерями проводить СВО, обеспечивая лояльность бывших граждан Украины. Это архиважно сейчас. На это будет работать не только характер боевых действий (теперь есть с чем сравнить — с геноцидом в Газе), но и бурное восстановление экономики, повышение уровня жизни на новых территориях.

Дальнейшая судьба бывшей Украины (в тех территориальных рамках, которые Путин сочтёт необходимыми), как предполагаем, это её членство в союзном Государстве вместе с РФ и Белоруссией.

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