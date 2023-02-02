Роберт Гейтс: решимости Запада поддерживать Украину хватит до конца 2023 года

Западной решимости оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией хватит до конца текущего года. Однако в случае патовой ситуации для ВСУ на киевское руководство будет оказываться существенное давление с целью начала мирных переговоров. Об этом заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

"Может ли Запад и США сохранить общественную поддержку той материальной помощи украинской экономике и армии, которую мы оказывали до сих пор? По моему личному мнению, мы можем сохранить её на протяжении оставшейся части этого года", — сказал он в интервью газете Washington Post.

Гейтс подчеркнул, что ВСУ до сих пор оказывают сопротивление российской армии только благодаря восьмилетней подготовке, которую проводили инструкторы НАТО и США.

"Теперь у вас есть украинская армия, которая долгое время была, по сути, советской армией, а теперь она принадлежит НАТО", — указал он.