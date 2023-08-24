Полковник ВС США Макгрегор: Украина в патовой ситуации, для Киева всё кончено

Вооруженные силы Украины находятся в безвыходной ситуации на поле боя, в ту же ловушку угодила немецкая армия в 1944 году, заявил полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам бывшего советника главы американского оборонного ведомства, гитлеровцы, также, как и ВСУ, имели самое современное вооружение, но лишились почти всей авиации.

"Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине", — отметил Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.

Единственный выход у Киева — это подписать перемирие с Москвой и остановить боевые действия, подчеркнул военный эксперт. В любом другом случае украинскую власть ждет судьба нацистской верхушки.

"Всё кончено!" — резюмировал полковник.