Вооруженные силы Украины находятся в безвыходной ситуации на поле боя, в ту же ловушку угодила немецкая армия в 1944 году, заявил полковник ВС США Дуглас Макгрегор.
По словам бывшего советника главы американского оборонного ведомства, гитлеровцы, также, как и ВСУ, имели самое современное вооружение, но лишились почти всей авиации.
"Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине", — отметил Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.
Единственный выход у Киева — это подписать перемирие с Москвой и остановить боевые действия, подчеркнул военный эксперт. В любом другом случае украинскую власть ждет судьба нацистской верхушки.
"Всё кончено!" — резюмировал полковник.
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