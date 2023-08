Вооруженные силы Украины находятся в безвыходной ситуации на поле боя, в ту же ловушку угодила немецкая армия в 1944 году, заявил полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.