Одной из главных причин настолько медленных темпов контрнаступления ВСУ в Минобороны Украины называют отсутствие у войск авиации, потому Киев ищет решение проблемы.
Пока в Вашингтоне не принято окончательное решение по поводу поставки украинским войскам американского лёгкого истребителя F-16, ВСУ решили сделать ставку на БПЛА, рассказал советник главы оборонного ведомства Украины Юрий Сак.
"У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ компенсировать их отсутствие, а беспилотники в некоторой степени используются для компенсации нехватки авиации", — пояснил он журналистам The Washington Post.
С помощью дронов украинские подразделения пытаются расширить область действия своей артиллерии, но этот способ, отметил Сак, не заменит поставки более совершенных боеприпасов и самолётов из западных стран.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.