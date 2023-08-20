Советник МО Украины Сак назвал дроны способом компенсировать отсутствие F-16

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Одной из главных причин настолько медленных темпов контрнаступления ВСУ в Минобороны Украины называют отсутствие у войск авиации, потому Киев ищет решение проблемы.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Пока в Вашингтоне не принято окончательное решение по поводу поставки украинским войскам американского лёгкого истребителя F-16, ВСУ решили сделать ставку на БПЛА, рассказал советник главы оборонного ведомства Украины Юрий Сак.

"У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ компенсировать их отсутствие, а беспилотники в некоторой степени используются для компенсации нехватки авиации", — пояснил он журналистам The Washington Post.

С помощью дронов украинские подразделения пытаются расширить область действия своей артиллерии, но этот способ, отметил Сак, не заменит поставки более совершенных боеприпасов и самолётов из западных стран.