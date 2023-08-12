Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Уссурийске идёт эвакуация жителей из-за прорыва дамбы после небывалых ливней
Французский политик Асселино: помощь Украины превращает города США в трущобы
New York Times: армия Украины с начала конфликта потеряла более 150 тысяч солдат
Messenger: Запад переоценил способность солдат ВСУ использовать технику НАТО
Минобороны: ночью ВС России успешно отразили атаку 20 украинских дронов на Крым
Гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует боль в желудке во время еды
ЦБ сообщил о том, сколько ещё продлятся санкции
Склад с этиловым спиртом загорелся в Саратове
Мизулина ответила Оксимирону, выпустившему на неё дисс

Генерал-майор Ковалёв: пилоты ВСУ не смогут освоить F-16 из-за языкового барьера

Мир

Для полного освоения американских истребителей F-16 украинским пилотам не хватит разговорного английского языка, требуются более глубокие знания, заявил летчик-снайпер, генерал-майор Александр Ковалёв.

Генерал-майор Ковалёв: пилоты ВСУ не смогут освоить F-16 из-за языкового барьера
Фото: Splash/ All Over

Основным документом для подготовки пилотов является руководство по лётной эксплуатации, а документацию для F-16 никогда не переводили на украинский или русский язык, отметил он.

"Я сомневаюсь, что поехало на подготовку большое количество военных, которые знают английский язык на том уровне, который требуется, чтобы понимать все термины в руководстве по лётной эксплуатации", — пояснил Ковалёв в интервью ТАСС.

Как свидетельствуют данные радиоперехвата, добавил эксперт, пилоты ВСУ и по сей день ведут переговоры исключительно на русском языке из-за сложности произношения на "мове" некоторых терминов.

Ранее западные военные аналитики признались, что переоценили способность солдат ВСУ в полной мере освоить технику НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Дагестане эпично подрались на пустыре более 100 человек

В Дагестане произошло массовое побоище, во время разборок между двумя сёлами подрались более 100 человек.

Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
Врач Новосёлов: в уходе Васильевой, Борисовой и Володарского нет ничего мистического
Врач назвал "не мистическую" причину ухода из жизни Васильевой, Борисовой и Володарского
В США должны узнать, как глупо погибли американцы в запорожском отеле Reikartz
Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Как выгодно съездить в Турцию, рассказала тревел-блогер
Супруга Резника ответила Вайкуле, назвавшей поэта "подлизой"
Опубликовано видео удара по отелю с наёмниками в Запорожье
Опубликовано видео удара по отелю с наёмниками в Запорожье
Последние материалы
Французский политик Асселино: помощь Украины превращает города США в трущобы
New York Times: армия Украины с начала конфликта потеряла более 150 тысяч солдат
Messenger: Запад переоценил способность солдат ВСУ использовать технику НАТО
Минобороны: ночью ВС России успешно отразили атаку 20 украинских дронов на Крым
Гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует боль в желудке во время еды
ЦБ сообщил о том, сколько ещё продлятся санкции
Склад с этиловым спиртом загорелся в Саратове
Мизулина ответила Оксимирону, выпустившему на неё дисс
Египет, несмотря на давление США, отказался поставлять оружие Украине
В Сербии шахтёры случайно наткнулись на древнеримский корабль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников