Генерал-майор Ковалёв: пилоты ВСУ не смогут освоить F-16 из-за языкового барьера

Для полного освоения американских истребителей F-16 украинским пилотам не хватит разговорного английского языка, требуются более глубокие знания, заявил летчик-снайпер, генерал-майор Александр Ковалёв.

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Основным документом для подготовки пилотов является руководство по лётной эксплуатации, а документацию для F-16 никогда не переводили на украинский или русский язык, отметил он.

"Я сомневаюсь, что поехало на подготовку большое количество военных, которые знают английский язык на том уровне, который требуется, чтобы понимать все термины в руководстве по лётной эксплуатации", — пояснил Ковалёв в интервью ТАСС.

Как свидетельствуют данные радиоперехвата, добавил эксперт, пилоты ВСУ и по сей день ведут переговоры исключительно на русском языке из-за сложности произношения на "мове" некоторых терминов.

Ранее западные военные аналитики признались, что переоценили способность солдат ВСУ в полной мере освоить технику НАТО.