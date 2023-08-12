Messenger: Запад переоценил способность солдат ВСУ использовать технику НАТО

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Военные аналитики НАТО зря надеялись, что танкисты и водители ВСУ смогут освоить западную технику и не буду её сотнями терять на поле боя.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

По мнению обозревателя Франц-Стефан Гади, Североатлантический альянс переоценил способности украинских военнослужащих.

"Некоторые наблюдатели переоценили способность украинских сил приобрести тактическое мастерство с этими образцами", — цитирует эксперта Messenger.

В результате ВСУ уже потеряло оборудование на сотни миллионов долларов, отметил Гади.

"По меньшей мере 23 (БМП. — Прим. ред.) Bradley уже уничтожены. Еще 21 повреждена. Более 60 боевых бронированных машин M113, 57 противоминных машин Maxxpro и более 100 Humvee также были уничтожены, повреждены или потеряны", — перечислил аналитик.