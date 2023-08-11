Эксперт Фельди: контрнаступление ВСУ было глупым и самоубийственным решением

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Решение о начале контрнаступательных операций ВСУ принималось не профессиональными военными, а политиками, потому украинская армия и показала настолько невнятный результат.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Такую версию озвучил военно-политический эксперт из Венгрии Ласло Фельди.

По его словам, любой, знакомый с тактикой и стратегией аналитик из США или Европы, назовёт контрнаступление напрасным.

"Его начало было не военно-политическим решением, политическим, глупым, самоубийственным и означающим уничтожение тысяч людей, с профессиональной точки зрения, совершенно напрасно", — пояснил Фельди в интервью РИА Новости.

Никакое традиционное оружие не позволит пройти выстроенную ВС России системную оборону, и провал украинской армии любой профессионал мог бы предсказать с первых минут, подчеркнул эксперт.

Ранее западный обозреватель пришёл к выводу, что российская армия смогла построить неприступные оборонительные сооружения благодаря Сергею Шойгу на посту главы Минобороны РФ.