Репортер Time Саймон Шустер поговорил с Владимиром Зеленским и его соратниками и рассказал о настроениях киевских властей.
Шустер отметил, что президент Украины во время визита в США в сентябре выглядел взволнованным. Американский журналист рассказал, что глава Украины считает, что Запад его предал, а в окружении президента не все верят в победу Украины.
"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне на Украине", — сказал украинский лидер в разговоре с Time.
В Киеве, по словам Шустера, ждут тяжёлой зимы. В этом году винить в отключениях отопления будут не только Россию, но и чиновников, замешанных в коррупционных скандалах.
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