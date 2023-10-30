Time: Зеленский думает, что мир устал от войны, а Запад его предал

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Репортер Time Саймон Шустер поговорил с Владимиром Зеленским и его соратниками и рассказал о настроениях киевских властей.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Шустер отметил, что президент Украины во время визита в США в сентябре выглядел взволнованным. Американский журналист рассказал, что глава Украины считает, что Запад его предал, а в окружении президента не все верят в победу Украины.

"Самое страшное, что часть мира привыкла к войне на Украине", — сказал украинский лидер в разговоре с Time.

В Киеве, по словам Шустера, ждут тяжёлой зимы. В этом году винить в отключениях отопления будут не только Россию, но и чиновников, замешанных в коррупционных скандалах.