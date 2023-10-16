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Любовь Степушова

Выборы в Польше показали, что страна идёт по пути популизма и хаоса

4:36
Мир » Европа » Евросоюз

Польша идёт по пути, по которому прошла вся Европа, власти которой не могут исполнять волю народа, а лишь волю США. Это приводит к фрагментации политических сил, хаосу, внеочередным выборам, росту протестных настроений.

Выборы в Польше показали, что страна идёт по пути популизма и хаоса
Фото: gov,pl

Монополии на власть больше нет в Польше

В воскресенье, 15 октября, в Польше прошли парламентские выборы. Согласно экзитполам, правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) наберёт наибольшее количество голосов (36,8%), но блок оппозиционных партий сформирует парламентское большинство и правительство. Это партия Дональда Туска "Гражданская коалиция" (ГК), коалиция "Третий путь" и партия "Новых левых". Они, по данным экзитполов, могут рассчитывать на 248 мест в сейме из 460.

Однако надо помнить, что недавно аналогичный опрос неверно указал победителя выборов в Словакии.

Подсчёт голосов в Польше идёт медленно. Согласно обработке 28% поданных бюллетеней к полудню 16 октября, ПиС получила 40,05% голосов, ГК — 26,38%. "Третий путь" набирает 14,12%, "Новые левые" — 8,03%, и "Конфедерация" — 7,37% (потенциальный союзник ПиС)).

Главный вывод — монополии на власть больше в Польше нет. В случае победы любой из партий, ей придётся формировать коалицию в парламенте.

Главный игрок — "Третий путь"

Главный игрок — "Третий путь". Уже одно название показывает, с чем теперь придётся Польше жить. Один из лидеров коалиции Шимон Головня заявил, что не вступит в союз с ПиС.

"Только через мой труп", — сказал политик.

О действиях новой левой коалиции и её правительства надо рассуждать, учитывая не только разногласия внутри, но и то, что президент Анджей Дуда остаётся на своём месте, а он из ПиС. То есть он может ветировать решения парламента.

Так, например, по зерновой сделке "Третья сила" выступает за расширение списка запрещённых к импорту товаров или её кардинальный пересмотр, а ГК — за возвращение к ней в прежнем формате. Левой коалиции также будет трудно разблокировать хотя бы часть из 110 млрд евро средств ЕС для Польши, включая средства Фонда реконструкции. Поскольку изменения в регламенте, принятые ПиС по верховенству польского права над правом ЕС, потребуют подписи президента Дуды.

Помощь Украине не будет превалировать над интересами поляков

Разногласия и проволочки будут и по вопросу помощи Украине. Заявления Туска, что "поддержка Украины в её военных усилиях не должна быть предметом обсуждения", с учётом позиции "Третьей силы" по зерновой сделке может им стать.

При этом ГК и "Третья сила" солидарны в том, что надо думать и о безопасности Польши, а не бездумно поставлять оружие Украине. И обе главные силы в предполагаемой левой коалиции выступают за разграничение прав польских граждан и беженцев.

"Ничего антиукраинского в этом нет. Но пока кто-то не является гражданином Польши, эти права должны быть другими", — сказал Туск.

В этом вопросе в польском обществе существует консенсус. Согласно газете "Речь Посполита" со ссылкой на опрос IBRiS, поляки "устали от войны на востоке и дорогостоящей помощи Украине, что является результатом, в том числе, высокой инфляции". Тенденция на снижение помощи украинцам продолжается с февраля 2023 года, пишет газета.

Заметим, что если это мнение населения не будет учитываться в новом правительстве, то Польшу ждут новые политические потрясения. Польша идёт по пути, пройденном всей Европой, власти которой не могут исполнять волю народа, а лишь волю США. Это приводит к фрагментации политических сил, хаосу, повторным выборам, росту протестных настроений.

Эти процессы в интересах РФ, которая находится в условиях гибридной войны с Западом.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы польша дональд туск парламентские выборы
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