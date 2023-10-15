Киев выставил ответный счёт Варшаве — за оккупацию Галичины

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Споры Украины и Польши по различным вопросам становятся уже закономерностью.

Фото: mirtesen.ru

И вот в Брюсселе Киев выразил возмущение недружественной политикой Польши по отношению к Незалежной и её "громадянам". Он потребовал от Варшавы ответить за проявленную жестокость к жителям Галиции в 30-х годах прошлого столетия и во время Второй мировой.

"Польша должна понимать, что помощь, которую она оказывает Украине, это на самом деле "возврат долга", за преступления прошлого. За нарушение международного обязательства по созданию автономии в Восточной Галичине. За репрессии против населения, которые ещё вчера имели европейское гражданство. За пацификацию в Галичине. За концлагеря. За операцию "Висла", — отмечают украинцы.

Это был ответ украинцев на счёт в 100 миллиардов злотых "за оказанную поддержку", который выставили политики Польши.

Это первая акция со стороны Киева, когда виноваты не русские, а поляки, пишет портал "Украина.ру".