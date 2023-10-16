Власти Польши терпят поражение на экономическом и политическом фронтах из-за боевых действий на Украине, сообщает Myśl Polska со ссылкой на профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского.
По словам учёного, рано или поздно Польшу накажут за установление ограничений на поставки украинского зерна. Он считает, что Варшаве предъявят обвинения за нарушение международного права.
Как пояснил эксперт, руководство Польши пытается действовать в интересах населения страны, но поведение Варшавы противоречит нормам Евросоюза.
Помимо этого, профессор отметил, что Украина — это инструмент Берлина. Он заявил о намерении ФРГ подчинить себе Польшу с помощью Киева.
Ранее кандидат в депутаты польского сейма от "Конфедерации" Анна Брылка призвала выставить счёт Украине за предоставленную помощь. Политик считает, что после такого решения Польшу начнут уважать.
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