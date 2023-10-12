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В Польше рассказали, что выставят Украине большой счёт за помощь

1:07
Мир

Варшава выставит Киеву счёт и поставит условия за оказанную помощь.

В Польше рассказали, что выставят Украине большой счёт за помощь
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом в ходе предвыборных дебатов сказала кандидат в депутаты сейма Польши от "Конфедерации" Анна Брылка.

"Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счёт за нашу помощь, "Конфедерация" оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и поставит Украине чёткие и жёсткие условия", — отметила Брылка.

Это подразумевает снятие жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на импорт зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, прекращение "украинизации" двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после конфликта, сказала она.

Брылка добавила, что помощь Киеву не должен ставить под угрозу продовольственную безопасность Польши.

Раньше глава фракции "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что выставил счет Киеву за всю помощь. Тогда он указал сумму — 101 млрд злотых (свыше 2 трлн рублей).

Парламентские выборы в Польше пройдут уже 15 октября.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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