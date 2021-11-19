Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние

По итогам прошедших на прошлой неделе парламентских и президентских выборов Болгария укрепляет свое место в американской сфере влияния. Месяцы протестов против правительства бывшего премьер-министра Бойко Борисова, двух последующих временных правительств и невозможности сформировать обычный кабинет вызвали спираль выборов, политический кризис и сближение позиций Софии и Вашингтона по вопросам управления в ближайшие годы. Во втором туре президентских выборов в Болгарии, который состоится в воскресенье, 21 ноября, безоговорочным фаворитом на этот пост является действующий президент Румен Радев.

Парламент Болгарии

Выборы спровоцировали кризис

После парламентских и президентских выборов, состоявшихся 14 ноября, в парламент Болгарии входят семь партий, две из них впервые. Партии, отмечающие премьеру в болгарском парламенте — ПП "Продолжаем перемены" и ПП "Возрождение", поддержали нынешнего президента Румена Радева весной и летом 2020 года во время войны между институциями — правительством и президентством в Болгарии. В будущее правительство страны, скорее всего, войдут ещё три партии, которые поддержали президента во время этих протестов — БСП, "Да, Болгария" и "Есть такой народ". Акции протеста против тогдашнего премьер-министра Бойко Борисова (партия ГЕРБ, "Граждане за европейское развитие Болгарии") и генерального прокурора страны Ивана Гешева продолжались с июля по ноябрь 2020 года. Самые длительные протесты в новейшей истории страны, которые не привели к отставке тогдашнего правительства, но дали толчок продолжающемуся в течение года политическому кризису в Болгарии.

В 2021 году в Болгарии прошли одни очередные и двое досрочных внеочередных парламентских выборов, последние — 14 ноября, на которых проголосовали не только за избрание депутатов, но и за президента. Партии, представленные в парламенте на последних двух Национальных собраниях, не смогли сформировать кабинет, что привело к избирательной спирали и позволило президенту Румену Радеву взять на себя руководство страной через своё временное правительство. Именно из состава временного правительства была создана партия, получившая наибольшее количество мест в составе 47-го Национального собрания Болгарии — ПП "Продолжаем перемены". Её лидеры Кирил Петков и Асен Василев занимали должности министра экономики и министра финансов в последнем временном правительстве. Имея дипломы элитного Гарвардского университета, два бывших министра и предполагаемые будущие лидеры государства в последние несколько лет организуют и проводят в Болгарии так называемые "Гарвардские курсы" в Софийском университете. На этих курсах они также набрали людей для формирования своей партии, созданной в сентябре этого года, за два месяца до выборов.

Взгляд на запад

МИД Болгарии

Не позднее назначения в офис сотрудников, завершивших образование в США, доказавших свои проамериканские взгляды в течение своей карьеры, игнорируя двойное гражданство Кирила Петкова, который имеет помимо болгарского ещё и канадское гражданство (в Болгарии закон запрещает гражданам с двойным гражданством участвовать в политических партиях и занимать политические должности — Прим. авт.), Румен Радев раскрыл своё видение развития Болгарии. После критики бывшего премьер-министра Бойко Борисова по поводу строительства т. н. "Балканского потока" (продолжение "Турецкого потока" через Болгарию) и его открытая поддержка проекта "Триморье", президент также способствовал созданию ещё одной проамериканской политической партии в Болгарии.

В 2016 году, когда главком ВВС Болгарии генерал Румен Радев победил на президентских выборах, либеральное прозападное сообщество Болгарии было несколько обеспокоено его пророссийской риторикой и подозрениями в некоем глубоком заговоре России с целью отвлечь Болгарию от её прозападного курса. На этих выборах Радева выдвинула в качестве кандидата в президенты председатель БСП Корнелия Нинова. Ходили слухи, что это произошло после того, как его потенциал был обнаружен Российским институтом стратегических исследований бывшего генерала КГБ Леонида Решетникова. В течение нескольких месяцев в СМИ циркулировали материалы опроса, проведённого социологом Живко Георгиевым, который подтвердил его профиль как подходящего кандидата.

Вряд ли кто-то верил, что через пять лет Радев станет не только ещё одним каналом американского влияния в стране, но и гарантом отношений Болгарии с США, особенно после развития событий с временным правительством, которое он назначил в мае 2021 года. За пять лет Румену Радеву удалось развеять сомнения в возможных пророссийских связях.

С точки зрения внешней политики мандат Радева прошёл под знаком инициативы "Трёх морей", которая, по мнению аналитиков, направлена против интересов России в Европе. Однако он также сохранял умеренный тон в отношении России. Без плакатов "за" или "против" России он выбрал более точные демаркационные точки, например, с его атакой на Борисова для российского проекта "Турецкий поток", но не присоединившись к международному давлению на Путина в защиту Навального.

Дана "команда на раскол"

Президент Болгарии Румен Радев

Теперь, согласно опросам общественного мнения, Радев является фаворитом на второй президентский срок. Его соперником во втором туре в воскресенье будет Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, поддерживаемый ГЕРБ. Во время дебатов в ближайшие дни Радев должен будет представить другой образ, а не только образ главного борца против ГЕРБа и существующего статус-кво, чтобы убедить избирателей проголосовать за него.

За пять дней до второго тура президентских выборов председатель БСП Корнелия Нинова, ушедшая в отставку после выборов, потеряла доверие к Румену Радеву. Своими действиями, сказала Нинова, Румен Радев показывает, что БСП не только им не нужен, но БСП уже является для него препятствием. По словам Корнелии Ниновой, Румен Радев "сегодня делает с БСП то же, что делал с Демократической Болгарией и "Есть такой народ" перед выборами — он их "удаляет"! Нинова сделала заявление после того, как её отставки потребовали пресс-секретарь временного правительства Антон Кутев и бывший пресс-секретарь президента Елена Йончева, которая является членом Инициативного комитета Радева.

"Кто-нибудь сомневается в том, что Радев дал команду на раскол БСП незадолго до начала переговоров о формировании правительства во главе с его партией "Продолжаем перемены"? Я нет", — сказала Нинова.

Некоторые болгарские политологи считают, что такого разрушения политической системы Болгарии не происходило за последний 31 год. В Болгарии никогда не было такой политической инженерии, которая таким образом разрушает основы партийной жизни в стране. Согласно комментариям оппозиции, Радев удалил ГЕРБ и теперь удаляет всех оппонентов.

Фотофиниш для президента

Болгария, протесты

Согласится ли БСП со своим новым руководством на коалицию с тремя другими партиями — "Продолжаем перемены", "Есть такoй народ" и "Да, Болгария" — в третьей попытке сформировать правительство, мы увидим уже в начале декабря. Сможет ли Румен Радев легко выиграть второй тур, как предсказывают опросы общественного мнения, также неизвестно. Если протестно голосующие болгарские избиратели, несогласные с откровенно проамериканским курсом тандема "президент — будущий премьер-министр", объединятся и мобилизуются, победа будет решена "на фотофинише".

Но это вряд ли произойдёт: кандидат в президенты Герджиков — человек неузнаваемый для болгарского электората, и у него нет поддержки Турции. Неделю назад произошло так, что если бы результаты первого раунда были действительными только при голосовании около 2 миллионов человек с болгарским гражданством, проживающих за рубежом, президента Болгарии уже назвали бы Мустафа Карадайи — при дружественной поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана и кампании, организованной им в турецких СМИ для поддержки "нашего соотечественника" в Болгарии.

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