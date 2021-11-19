Президент Болгарии: Россия не модель развития, но и не враг

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что необходимо поддерживать диалог с Россией, несмотря на "специфичность" страны.

Как отметил Радев, отношения между Болгарией и Россией необходимо развивать, несмотря на "критическое" положение дел между российской стороной и Евросоюзом.

"Россия не может быть моделью развития … но не может и быть нашим врагом, хотя бы потому, что в памяти болгар она является освободительницей нашего народа", — цитирует президента РИА Новости.

Кроме прочего, в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Анастасом Герджиковым, Радев подчеркнул, что Россия "другая по масштабу" и необходимо принимать это во внимание. Однако его оппонент не поддержал точку зрения действующего лидера и уточнил, что хотя и "уважает русскую культуру", политику российской власти не поддерживает, особенно касательно "прав человека".

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