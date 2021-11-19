Президент Болгарии Румен Радев заявил, что необходимо поддерживать диалог с Россией, несмотря на "специфичность" страны.
Как отметил Радев, отношения между Болгарией и Россией необходимо развивать, несмотря на "критическое" положение дел между российской стороной и Евросоюзом.
"Россия не может быть моделью развития … но не может и быть нашим врагом, хотя бы потому, что в памяти болгар она является освободительницей нашего народа", — цитирует президента РИА Новости.
Кроме прочего, в ходе дебатов со своим конкурентом на выборах Анастасом Герджиковым, Радев подчеркнул, что Россия "другая по масштабу" и необходимо принимать это во внимание. Однако его оппонент не поддержал точку зрения действующего лидера и уточнил, что хотя и "уважает русскую культуру", политику российской власти не поддерживает, особенно касательно "прав человека".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.