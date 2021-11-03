Болгары усомнились в уничтожении российского флота ВВС США

Читатели болгарской газеты "Факты" усомнились в способности американских бомбардировщиков B-1B Lancer потопить российский флот.

"Конечно потопят — если долетят или хотя бы взлетят", — написал пользователь с ником Моряк.

Комментатор 789 назвал новость "сказками Шахерезады". Читатель Механик заявил, что США уже давно начали бы войну с Россией, если бы у них была надежда на победу.

Centyrion считает, что США могут направить на российский флот свои самолёты, однако вряд ли они смогут вернуться на базу. Комментатор напомнил, что Россия обладает ядерным оружием, которое позволит ответить Штатам.

Пользователь Пешо пристыдил юзеров, которые попытались высмеять Военно-морской флот РФ.

"Если бы не Россия, вы бы уже давно с голоду окочурились", — написал он.

Читатель газеты "Факты" с ником Братчет считает, что Россия сумеет противостоять американским самолётам, потому что у неё есть дальняя авиация — бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.

Ранее журнал Forbes сообщил, что ВВС США проводят учения с использованием бомбардировщиков B-1B Lancer, которые отрабатывают навыки уничтожения кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.

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