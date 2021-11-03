EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Участница "Уральских пельменей" высказалась по поводу КВН и шоу "Игра" на ТНТ
Талызина объяснила, кто обидел Домогарова в Театре Моссовета
В отелях Крыма можно отдыхать без справок и QR-кодов
Уголовное дело завели по факту падения Ан-12 под Иркутском
Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Вильфанд рассказал, какую зиму ждать на европейской части России
В России на 20% сократилось количество "пьяных" ДТП

Болгары усомнились в уничтожении российского флота ВВС США

Мир

Читатели болгарской газеты "Факты" усомнились в способности американских бомбардировщиков B-1B Lancer потопить российский флот.

Болгары усомнились в уничтожении российского флота ВВС США

"Конечно потопят — если долетят или хотя бы взлетят", — написал пользователь с ником Моряк.

Комментатор 789 назвал новость "сказками Шахерезады". Читатель Механик заявил, что США уже давно начали бы войну с Россией, если бы у них была надежда на победу.

Centyrion считает, что США могут направить на российский флот свои самолёты, однако вряд ли они смогут вернуться на базу. Комментатор напомнил, что Россия обладает ядерным оружием, которое позволит ответить Штатам.

Пользователь Пешо пристыдил юзеров, которые попытались высмеять Военно-морской флот РФ.

"Если бы не Россия, вы бы уже давно с голоду окочурились", — написал он.

Читатель газеты "Факты" с ником Братчет считает, что Россия сумеет противостоять американским самолётам, потому что у неё есть дальняя авиация — бомбардировщики Ту-22 и Ту-160.

Ранее журнал Forbes сообщил, что ВВС США проводят учения с использованием бомбардировщиков B-1B Lancer, которые отрабатывают навыки уничтожения кораблей Балтийского и Черноморского флотов России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВВС Америки "ставят на прикол" бомбардировщик В-1В: повторяется судьба F-35, Zumwalt и Gerald Ford
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни
Болгары усомнились в уничтожении российского флота ВВС США
Участница "Уральских пельменей" высказалась по поводу КВН и шоу "Игра" на ТНТ
Талызина объяснила, кто обидел Домогарова в Театре Моссовета
В отелях Крыма можно отдыхать без справок и QR-кодов
В ДНР связали новые назначения на Украине с подготовкой к боевым действиям
Уголовное дело завели по факту падения Ан-12 под Иркутском
Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию
Молдавия благодарит США за поддержку во время газового кризиса
У Симоньян возникли вопросы к Минздраву: "Расхлёбывать вот это всё"
Популярное
Здоровье
Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии раскрыл секреты того, как переболеть коронавирусом в лёгкой форме.

Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Общество
В Москве задержали врио президента СССР
Шоу-бизнес
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
Любовь Степушова Государственность Казахстана в опасности из-за языковой политики Любовь Степушова Василий Амирджанов Моргенштерн спровоцировал дискуссию о Дне Победы Василий Амирджанов Ирина Шлионская Нетленная "римская принцесса" была вампиром? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Шестнадцатилетний пасынок Макеевой заявил, что женился
Шоу-бизнес
Владимир Машков высказался о скандале с Прокловой и Табаковым
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Шоу-бизнес
У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников