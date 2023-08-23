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Любовь Степушова

США разрешили: японцы сбросом с АЭС "Фукусима" отравят Тихий океан

5:02
Мир » Азия » Дальний Восток

Если сбрасывать радиоактивную воду в океан нельзя, но это одобряют США, то можно. Япония должна лишиться доступа к рыбным запасам России на Дальнем Востоке.

США разрешили: японцы сбросом с АЭС "Фукусима" отравят Тихий океан
Фото: https://www.singtaousa.com/2023-06-06/

Сброс воды с АЭС "Фукусима" будет длиться 30 лет

Япония 24 августа начнёт сброс радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. Как пишет Kyodo, учитывая огромный объем загрязненной воды — более 1 млн тонн, этот процесс будет длиться 30 лет.

Вода использовалась для охлаждения ядерных реакторов, поврежденных в 2011 году после землетрясения и цунами, и ёмкости для её хранения заполнены до отказа.

Оператор станции, компания TEPCO будет разбавлять кубометр такой воды, якобы хорошо очищенной, примерно 1,2 тыс. кубометрами морской воды. На первом сливе будут присутствовать эксперты МАГАТЭ.

Японское правительство и МАГАТЭ уверенно утверждают, что план соответствует международным стандартам безопасности, а воздействие радиации на океан будет незначительным.

Учёные бьют тревогу: вода загрязнена радионуклидами

Однако учёные выражают обеспокоенность тем, что технология очистки не испытана, а вода содержит вредные радиоактивные изотопы — радионуклиды, которые будут переносится по всему Тихому океану. Переносчиками будут не только рыбы, но и фитопланктон, который являются основой пищевой цепи для всей морской жизни, и даже пластик.

Ученые говорят, что "вызывающие большое беспокойство элементы японцы не смогли нейтрализовать". Такие как цезий и стронций-90 — изотоп, который увеличивает риск рака костей и лейкемии.

Потенциальные риски загрязнения затронут Азиатско-Тихоокеанский регион, в том числе Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, включая Тайваньский пролив, Охотское море.

Россия и Китай попросили объяснить, почему японское правительство использовало водный метод очистки воды, а не перевод радионуклидов в атмосферу, что в меньшей степени оказало бы воздействие на соседние страны. Очистка в воду дешевле, "поэтому выбор Японии был произведён с учетом экономических затрат", заключили эксперты РФ и КНР.

Кyodo News отметила, что "Китай и Россия, похоже, работают вместе, чтобы отговорить Японию от плана сброса воды в океан".

США дали добро на безответственность Японии

Посол США в Японии Рам Эмануэль 31 августа посетит город Фукусима, чтобы продемонстрировать поддержку решения Токио.

Между тем, в июне сообщалось, что выловленная у Фукусимы рыба содержала 180-ти кратную максимально допустимую дозу радионуклидов. Похоже, японцы уже давно начали сбрасывать радиоактивную воду, да и рассказы про супер уровни очистки, скорее всего, вымысел.

Получается, что японцы уломали МАГАТЭ дать позитивный отчёт, что не удивительно, зная одностороннюю позицию агентства по Запорожской АЭС и позицию США.

Кто понимает суть происходящего — это рыбаки. Протестуют японские, корейские рыбаки. Макао и Гонконг запретили импорт японских морепродуктов. Гонконг ужесточил импортный контроль над импортом японских: мяса, овощей, фруктов, молока.

Замглавы МИД Китая Сунь Вэйдун во вторник вызвал японского посла в Пекине, сообщает CGTN. Российский МИД пока молчит.

Россия должна принять меры к Японии

Как пишет политолог Андрей Суздальцев в Telegram, последствия катастрофы на АЭС "Фукусима -1" на порядок сильнее, чем взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, но медийное освещение по Чернобылю кратно больше в негативном плане.

Кроме того, в западных юрисдикциях нет никаких претензий к компаниям "Хитачи" и "Вестингауз", которые поставили реакторы на АЭС, а также к проектировщикам АЭС, которые разместили станцию  на побережье, открытом для цунами.

Андрей Суздальцев справедливо замечает, что сброс радиоактивной воды не привлек внимания ни Греты Тунберг, ни многочисленных "зеленых" из Европы, включая Анналену Бербок:

"Можно только представить уровень глобального скандала, если бы Россия объявила о подобном сбросе, а Японии можно".

Политолог считает, что России нельзя ограничиваться дипломатическими нотами. Необходимо аннулировать все соглашения о доступе японских рыбаков к российским экономическом зонам, к рыбным запасам России на Дальнем Востоке.

"Японцев надо выгнать из Охотского, Японского и Берингово морей навсегда, как нечистоплотных соседей", — заявил Андрей Суздальцев.

Читайте по теме: Рыбаки из Фукусимы продолжат выступать против сброса воды с АЭС

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы вода китай япония
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