У Южных Курил непонятная болезнь поразила обитателей океана

Жители Южно-Курильска заявляют, что в районе островов Кунашир и Шикотан происходит экологическая катастрофа: с сентября 2021 года там массово гибнут обитатели моря.

В соцсетях курильцы распространяют видео, на которых запечатлены умирающие морские ежи, покрытые ожогами, пролысинами и другими повреждениями. Причем, из язв на тушках ежей сочится непонятная фиолетовая жидкость. Даже опытные водолазы говорят, что никогда подобного раньше не видели.

По словам местных жителей, морские животные начали гибнуть в окрестностях Шикотана и Кунашира примерно в сентябре прошлого года. Теперь же мёртвые тельца их тысячами валяются вдоль берега.

Люди уверены, что виноваты японцы, которые сбрасывают воду со своей АЭС Фукусима, которую течением приносит к российским островам.

Но это пока – только догадки и предположения, доказать которые предстоит экспертным путём.