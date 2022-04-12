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Автор Ольга Лебедева

У Южных Курил непонятная болезнь поразила обитателей океана

Происшествия

Жители Южно-Курильска заявляют, что в районе островов Кунашир и Шикотан происходит экологическая катастрофа: с сентября 2021 года там массово гибнут обитатели моря.

У Южных Курил непонятная болезнь поразила обитателей океана

В соцсетях курильцы распространяют видео, на которых запечатлены умирающие морские ежи, покрытые ожогами, пролысинами и другими повреждениями. Причем, из язв на тушках ежей сочится непонятная фиолетовая жидкость. Даже опытные водолазы говорят, что никогда подобного раньше не видели.

По словам местных жителей, морские животные начали гибнуть в окрестностях Шикотана и Кунашира примерно в сентябре прошлого года. Теперь же мёртвые тельца их тысячами валяются вдоль берега.

Люди уверены, что виноваты японцы, которые сбрасывают воду со своей АЭС Фукусима, которую течением приносит к российским островам.

Но это пока – только догадки и предположения, доказать которые предстоит экспертным путём.

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Автор: Ольга Лебедева
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