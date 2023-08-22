Рыбаки из Фукусимы продолжат выступать против сброса воды с АЭС

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Рыбаки из японской префектуры Фукусима непреклонны в своем несогласии с решением японского правительства сбрасывать свободную от радиации воду с атомной электростанции "Фукусима Дайити" в океан, начиная с 24 августа. Президент Ассоциации рыболовецких кооперативов Тетсу Нозаки выразил эту решительную позицию во время встречи с Ясутоси Нисимурой, министром экономики, торговли и промышленности, в Иваки.

Фото: "Fukushima 1 Nuclear Power Plant 07 (crop)" by Fukushima_1_Nuclear_Power_Plant_07.jpg: kawamoto takuo derivative work: PM3 (talk) is licensed under CC BY 2.0.

Нозаки подчеркнул, что они продолжают сопротивляться плану сброса воды, несмотря на одобрение правительством этого решения во время министерской встречи. Опасения рыбаков коренятся в потенциальном воздействии на рыбную промышленность региона и окружающую среду. Рыбацкое сообщество по-прежнему решительно настроено против предлагаемых действий.

В ответ Нисимура подчеркнул, что правительство вынуждено продвигаться вперед в вопросе сброса воды, и призвал рыбаков признать срочность ситуации. Японские власти считают, что они не могут больше откладывать этот процесс, и приняли решение после тщательного рассмотрения вопросов безопасности и охраны окружающей среды.

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