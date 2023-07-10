"Чёрный квартал" Зеленского бежит с "тонущего корабля" Украины

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Наворовав денег, украинская элита побежала с "тонущего корабля" Украины. Владимир Зеленский тоже готовится.

Фото: https:// ru.torange.biz/29363.html

Украинский Telegram-канал "Чёрный квартал" рассказывает о многочисленных случаях коррупции в рядах украинской власти и ВСУ, основываясь на постах в соцсетях. Название канала намекает на цвет "95 квартала" Владимира Зеленского — вероятно, как чёрной коррупционной дыры.

Приведём содержание новостного потока этого канала за последние несколько дней.

Воруют в офисе Зеленского и Раде

Банковая активно скупала в США рекламные площади под публикации о членстве Украины в НАТО на деньги, которые были выделены Западом на "социалку". Нет ни членства в НАТО, ни выплат обездоленным.

В депутатском корпусе Рады — скандал. Жена депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Николая Тищенко Алла Барновская снова отправилась отдыхать на фешенебельный курорт Минос в нарядах, которые оцениваются в тысячи евро: сумочка Mini Lady Dior — €3100, шляпка Celine — €600, шлёпанцы Dior — €1100, а также браслеты и кольца от европейских брэндов на такие же суммы.

Воруют в местных органах власти

Киевский облсовет захотел обновить свой сайт за 1 млн гривен — при том, что существующий уже был переделан в текущем году и никто на его работу не жалуется. Авторы "Чёрного квартала" уверены, что "новая" разработка сайта не претерпит особых изменений: возможно, поменяют лишь цвет фона сайта, — а миллион будет разворован.

Мэр Харькова Игорь Терехов за один день потратил 400 тыс. гривен на концерт для 200 приглашённых под названием "Непобедимый дэнс", который завершился дискотекой. Сообщается, что часть артистов выступила бесплатно, помещение также было предоставлено на безвозмездной основе. Вопрос, на что были потрачены 400 тыс. гривен, остаётся открытым.

Воруют в минобороны Украины и в подразделениях ВСУ

Просроченная дебиторская задолженность Министерства обороны Украины за период с 1 января 2022 года по 1 мая 2023 года составила 36 млрд гривен, свидетельствуют документы. Иными словами, деньги поставщикам переведены были, а услуги оказаны не были. При этом сроки исполнения госконтрактов уже просрочены.

Украинский журналист Роман Реведжук сообщает, что в 122-й бригаде ТрО, которая базируется в Одесской области, убиты несколько человек, которые мешали командованию воровать гуманитарную помощь, и эти убийства маскировались под "самоубийства".

Сын уже бывшего одесского военкома Евгения Борисова, который обогатился на взятках за отказ от мобилизации, также был вовлечён в процесс распродажи документов "уклонистам". Это — не случайность, а норма: все военкомы Украины, получая коррупционный доход, делятся с функционерами офиса президента. Размер откатов колоссальный, учитывая, что дворец Борисова в испанской Марбелье, который показала "Украинская правда", стоит 3 млн 950 тыс. евро. Деньги при этом чиновники держат в криптовалюте, чтобы "не спалиться". Затем их обналичат и купят себе ещё дворец, а может, и остров.

Комбрига львовской 103-й ТрО Валерий Курко уличили в разворовывании "денег бригады", чтобы содержать родню, которая переехала в Германию. В том числе племянника, который скрывается от мобилизации. Курко часто посещает родственников, и они выкладывают фото со встреч в соцсети и благодарят Валерия "за постоянную помощь". На жалобу Зеленскому ответа нет.

32-я омсбр ВСУ начала реализовать в Харькове волонтёрские автомобили. Например, учитель Руслан Коляка из Полтавской области после мобилизации собрал денег у подписчиков и приобрёл Land Rover, который после продал, а вырученные средства разделил с комбатом.

Эти люди настолько ничего не боятся, что рассказывают о своих предпринимательских историях сослуживцам и членам семей, пишет "Чёрный квартал".

"Крысы" бегут с тонущего корабля

А не боятся они потому, что давно перевели свои деньги и семьи за границу и теперь продают недвижимость. В Киеве началась распродажа элитной недвижимости. Особняк в Конча-Заспе площадью 1200 кв. м и территорией 1,2 га стоит 12,5 млн долларов. Другой домик в Киеве — чуть скромнее: 1100 кв. м, 9 комнат — 6,2 млн долларов.

"Крысы" бегут с тонущего корабля?" — спрашивает автор "Чёрного квартала".

Бегут, скоро побежит и президент Зеленский, потому что покрыть тотальную коррупцию он надеялся успехами на фронте. Но их нет.

Через некоторое время ему припомнят всё (дома и на Западе): убийства граждан в "мясорубках", оставление их в беде, оружие, которое ушло на чёрные рынки, разворовывание гуманитарной помощи, подавление прессы, конкурентов, переводы денег в офшоры, интриги, подкуп, запугивания, кумовство и т. д. И будут судить или линчуют.

Поэтому Зеленский и не идёт на переговоры с Москвой. Его жизнь зависит от того, насколько долго он продержится на лозунге: "Война — до победы!" Ради этого он сдаст Украину Польше и попробует сбежать в Лондон.

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