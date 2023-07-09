Хитрый Эрдоган отправил на верную смерть боевиков Азова*

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Нарушив договоренности с РФ об удерживании боевиков " Азова"* в Турции, президент Реджеп Эрдоган подписал им смертный приговор. Но обеспечил Турции лояльность Запада.

Фото: Telegram

Неожиданное освобождение террористов из "Азова"

Как писали СМИ, пятеро пленённых террористов-нацистов из полка "Азов", согласно неким неформальным договоренностям, должны были под гарантии Реджепа Эрдогана находится в Турции до окончания СВО. Но они были досрочно освобождены в субботу и отданы "прямо в руки" Владимиру Зеленскому.

Президент Украины нанёс визит в Турцию с целью получить поддержку о вступлении в НАТО и попросить новых поставок оружия. Анкара поддержала членство Украины в НАТО "в своё время", а вот об оружии президент Турции ничего не сказал, и это наводит на некоторые мысли, о которых ниже.

Боевики вернулись в другую страну

Боевики приехали вчера с Зеленским во Львов, где был устроен митинг в их поддержку. Издание "Страна" даёт картинку малочисленного сборища, хотя издание не преминуло бы развернуться в пропаганде.

Дело в том, что нацисты вернулись в другую страну, где Львов (рассадник бандеровщины) в соцсетях подвергается обструкции. После недавних прилётов российских "Калибров" по военным объектам в центре города, многие украинцы злорадствовали: наконец-то, и свидомые почувствовали, что значит жить под бомбежками.

В самом Львове также происходят серьезные изменения настроений - можно свободно говорить на тему о "мире с Путиным", и что "мясная" война украинцам не нужна.

В глазах соотечественников азовцы* не были героями и в мае прошлого года, так как, согласно воинской морали, сдавшийся в плен не может им быть. А сейчас — и подавно, люди спрашивают:

"Почему пока вы отъедались на турецких харчах, наши дети погибали? Теперь мы посмотрим, как вы будете воевать".

Другого пути у нацистов нет — на фронт, где их ждёт смерть

Поэтому другого пути у террористов нет — на фронт. Один из них, Денис Прокопенко, на вопрос: "Вы снова собираетесь на фронт?", ответил: "Абсолютно. Поэтому мы вернулись на Украину. Это наша главная цель".

И вряд ли боевики этому рады — в Турции они существовали припеваючи и даже виделись (если не жили) с семьями. А сейчас будут отправлены в самые горячие точки фронта, туда, где приходит батальон, а через неделю от него остаётся рота. И на Прокопенко и других бойцы ВСУ буду пристально смотреть — не спрятались ли они в окопах или в тылу.

Следить будет и российская разведка — отныне уничтожение нацистов из "Азова" — её достойная цель. Это будет агентурная работа — надо объявлять вознаграждение за сведения об их местонахождении или за ликвидацию.

Смерть будет ждать террористов "под каждым кустом", через некоторое время ждём некрологи.

Хитрый Эрдоган опять в выигрыше

Теперь о второй части "саги" — почему Эрдоган пошёл на нарушение договорённостей.

Во-первых, неизвестно в чём они (неформальные) заключались, и консультировался ли Эрдоган с Москвой по предпринятому шагу по освобождению боевиков.

Сдержанная реакция пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова говорит о том, что Москва не сердится. И здесь, возможно, произошёл обмен — Турция не поставляет ВСУ оружие, но отпускает боевиков, тем самым создавая себе условия для того, чтобы были западные кредиты и лира не падала бы в пропасть.

100-процентная инфляция за прошлый год не должна повториться в с условиях ликвидации последствий катастрофического землетрясения. Иначе Эрдогана ждут протесты, а то и "цветная революция".

Кроме того, отметим, что президент Турции в этом турне Зеленского призвал его к переговорам с Москвой.

"Укрепляя наши связи с Украиной, мы не позволили ухудшить наши отношения с Российской Федерацией", — заявил Эрдоган в субботу. В августе мы собираемся встретиться и с Путиным, я надеюсь", — сказал он.

Вряд ли турецкий лидер говорил бы об этом, намечая, как пишут некоторые аналитики, "разворот в сторону Киева".

Есть и другая версия, что Москва где-то перешла дорогу Анкаре — или в зерновой сделке, что сомнительно — предупреждали о её закрытии много раз. А, скорее всего — в Сирии, где ВКС РФ всю прошлую неделю бомбили террористов в Идлибе.

Индикатором являются поставки турецкого оружия ВСУ. Если они увеличатся, то налицо будут некоторые проблемы в российско-турецких отношениях. Впрочем, ситуативные.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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