Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Украина должна иметь 50 тыс. солдат ЛГБТ, иначе — смерть

4:34
Мир » Бывший СССР » Украина

Западные СМИ обнаружили в ВСУ 50 тысяч солдат ЛГБТ. Это просто план, потому что если ты не в западной системе ценностей, значит, ты — враг и будешь уничтожен. Такая участь ждала россиян, если бы не 24.02.22.

Украина должна иметь 50 тыс. солдат ЛГБТ, иначе — смерть
Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

ЛГБТ на Украине внедряется на почве ненависти к русским

Британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.

Военнослужащие сказали газете: их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведёт к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.

То есть главной причиной роста такой ориентации среди "свидомых" называется ненависть ко всему русскому.

"Всё, что ненавидит наш враг… Я поддержу", — сказал Guardian один из них.

Ненависть — это двигатель "украинства", но чтобы ею оправдывать содомский грех и гробить будущее своих детей, на это надо решиться. В продолжение темы: на украинских сайтах знакомств появилось множество поклонников ЛГБТ, которые ищут себе пару в окопах. Сомневаемся, что это реальные люди.

Украинцы — это этнические русские

Потому что украинцы в своей массе — это этнические русские, которых уже "переформатировали" в ненависти к русскому и пытаются переформатировать дальше — сделать винтиками западного либерального общества.

Отсюда и берётся цифра "с потолка" в 50 тысяч — но это реальный план. На самом деле тот, кто смотрит военные ролики, знает, что российские солдаты и солдаты ВСУ и называют друг друга одинаково — п…ми, что лишний раз подчёркивает: это — один народ. И в том, что идёт инспирированная Западом гражданская война — большая трагедия.

Надо отдать должное украинцам, они сопротивляются. Так, в Луцке был разгромлен ЛГБТ-центр, а религиозные общины, даже раскольники ПЦУ, категорически против благословения однополых браков, как "противоречащих Божьему закону, традиционным ценностям и морали".

В Верховной Раде еще с марта лежит законопроект, инициированный фракцией "Голос" и депутатом Инной Совсун. В инициативную группу также  входят "Слуги народа" (СН), в том числе глава партии президента Елена Шуляк. Законопроект требует ЛГБТ-парам дать "равные права со всеми другими гражданами и гражданками". Это повлечёт за собой право усыновлять детей, наследственные права. Однако голосов за законопроект группы Совсун пока нет.

Владимир Зеленский понимает, что принятие закона может поставить под угрозу его президентство, поэтому он не стал использовать свои полномочия, чтобы нажать на депутатов в Раде.

Конфликт на Украине — часть глобального конфликта не на жизнь, а на смерть

Идеология ЛГБТ была бы навязана РФ, если бы Москва не воспротивилась и не пошла бы на прямое столкновение с Западом. Сейчас идёт настоящая война за сохранение российской православной и мусульманской идентичности, которую россияне обязаны выиграть, иначе их ждёт гибель.

Надо понимать, что украинский кризис затеян западным миром, который долгое время пытался под себя подмять другие миры.

Под ним кроются гораздо более страшные процессы переформатирования иных цивилизаций под общество, где есть иллюзия выбора (я выбираю свой пол!), чтобы не заморачиваться выбором правительства, которое ведёт захватнические войны и подрывные операции. Также стоит цель сокращения рождаемости для сохранения "золотого миллиарда".

Отношение к ЛГБТ — это определение свой-чужой, а часть человечества, которая сможет себе позволить неповиновение, творчество и самосознание, должна быть уничтожена.

Выход из этой ситуации только один — не идти на заклание.  В этом плане СВО — спасение для украинцев и их детей, которым будут скоро преподавать ЛГБТ-уроки.

План глобалистов был нарушен 24.02.22. Россия выступила противовесом в том, что должно было привести к абсолютной деградации и вымиранию человечества "как бы эволюционно". Но битва предстоит тяжёлая — не на жизнь, а насмерть.

Читайте по теме: Главные атомщики Запада потребовали "ядерную кнопку" для ЛГБТ

Арестович* осадил распоясавшихся на Украине представителей ЛГБТ: Быстренько прибрали ручонки

Уролог-андролог: ЛГБТ – это убийство будущих поколений

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу украина верховная рада
Новости
Полковник Матвийчук назвал главную цель ВКС РФ при ударе по Львову
Телеведущий Андрей Малахов сравнил рейтинг своего шоу с проектами Первого канала
BI: Россия нанесла Польше чувствительный удар
Эксперты рассказали, как оказать первую помощь при солнечном ударе
Романа Костомарова выписали из больницы, где он провёл 7 месяцев: "Спасибо, что спаси мою жизнь"
Журналист Габор Штир: НАТО утвердит на саммите план по окружению России
Эксперт спрогнозировал возврат рубля к июньскому курсу
Певица Лолита сообщила, что мошенники распространили в Германии слух о её смерти
Турист из Москвы отправился в Крым на такси за 65 тысяч рублей
Врач РФ Головкова посоветовала ежедневно есть пять порций овощей и фруктов, чтобы избежать инфаркта
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Полковник Эдуард Басурин заявил о тяжёлой ситуации под Артёмовском
"Берховку придётся оставить без боя": Басурин описал ситуацию под Артёмовском
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
К "рабам" и "холопам": Пугачёва и Хаматова задумались о возвращении в Россию
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
На пляже в Анапе остались только стоячие места
Пойдут, откуда не ждали: ВС Украины выбрали новую цель
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Участники Грушинского фестиваля пожаловались на поведение конкурсной комиссии
Последние материалы
Эксперты рассказали, как оказать первую помощь при солнечном ударе
Романа Костомарова выписали из больницы, где он провёл 7 месяцев: "Спасибо, что спаси мою жизнь"
Журналист Габор Штир: НАТО утвердит на саммите план по окружению России
Эксперт спрогнозировал возврат рубля к июньскому курсу
Певица Лолита сообщила, что мошенники распространили в Германии слух о её смерти
Отоларинголог рассказал о "народных средствах" при болях в ушах
Турист из Москвы отправился в Крым на такси за 65 тысяч рублей
Врач РФ Головкова посоветовала ежедневно есть пять порций овощей и фруктов, чтобы избежать инфаркта
Эти 6 видов почвы дадут вам использовать сад наилучшим образом
Украина должна иметь 50 тыс. солдат ЛГБТ, иначе — смерть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников