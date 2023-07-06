Украина должна иметь 50 тыс. солдат ЛГБТ, иначе — смерть

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Западные СМИ обнаружили в ВСУ 50 тысяч солдат ЛГБТ. Это просто план, потому что если ты не в западной системе ценностей, значит, ты — враг и будешь уничтожен. Такая участь ждала россиян, если бы не 24.02.22.

Фото: Midjouney: Ядерный взрыв в цвете радуги

ЛГБТ на Украине внедряется на почве ненависти к русским

Британское издание The Telegraph сообщило, что в ВСУ служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.

Военнослужащие сказали газете: их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведёт к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.

То есть главной причиной роста такой ориентации среди "свидомых" называется ненависть ко всему русскому.

"Всё, что ненавидит наш враг… Я поддержу", — сказал Guardian один из них.

Ненависть — это двигатель "украинства", но чтобы ею оправдывать содомский грех и гробить будущее своих детей, на это надо решиться. В продолжение темы: на украинских сайтах знакомств появилось множество поклонников ЛГБТ, которые ищут себе пару в окопах. Сомневаемся, что это реальные люди.

Украинцы — это этнические русские

Потому что украинцы в своей массе — это этнические русские, которых уже "переформатировали" в ненависти к русскому и пытаются переформатировать дальше — сделать винтиками западного либерального общества.

Отсюда и берётся цифра "с потолка" в 50 тысяч — но это реальный план. На самом деле тот, кто смотрит военные ролики, знает, что российские солдаты и солдаты ВСУ и называют друг друга одинаково — п…ми, что лишний раз подчёркивает: это — один народ. И в том, что идёт инспирированная Западом гражданская война — большая трагедия.

Надо отдать должное украинцам, они сопротивляются. Так, в Луцке был разгромлен ЛГБТ-центр, а религиозные общины, даже раскольники ПЦУ, категорически против благословения однополых браков, как "противоречащих Божьему закону, традиционным ценностям и морали".

В Верховной Раде еще с марта лежит законопроект, инициированный фракцией "Голос" и депутатом Инной Совсун. В инициативную группу также входят "Слуги народа" (СН), в том числе глава партии президента Елена Шуляк. Законопроект требует ЛГБТ-парам дать "равные права со всеми другими гражданами и гражданками". Это повлечёт за собой право усыновлять детей, наследственные права. Однако голосов за законопроект группы Совсун пока нет.

Владимир Зеленский понимает, что принятие закона может поставить под угрозу его президентство, поэтому он не стал использовать свои полномочия, чтобы нажать на депутатов в Раде.

Конфликт на Украине — часть глобального конфликта не на жизнь, а на смерть

Идеология ЛГБТ была бы навязана РФ, если бы Москва не воспротивилась и не пошла бы на прямое столкновение с Западом. Сейчас идёт настоящая война за сохранение российской православной и мусульманской идентичности, которую россияне обязаны выиграть, иначе их ждёт гибель.

Надо понимать, что украинский кризис затеян западным миром, который долгое время пытался под себя подмять другие миры.

Под ним кроются гораздо более страшные процессы переформатирования иных цивилизаций под общество, где есть иллюзия выбора (я выбираю свой пол!), чтобы не заморачиваться выбором правительства, которое ведёт захватнические войны и подрывные операции. Также стоит цель сокращения рождаемости для сохранения "золотого миллиарда".

Отношение к ЛГБТ — это определение свой-чужой, а часть человечества, которая сможет себе позволить неповиновение, творчество и самосознание, должна быть уничтожена.

Выход из этой ситуации только один — не идти на заклание. В этом плане СВО — спасение для украинцев и их детей, которым будут скоро преподавать ЛГБТ-уроки.

План глобалистов был нарушен 24.02.22. Россия выступила противовесом в том, что должно было привести к абсолютной деградации и вымиранию человечества "как бы эволюционно". Но битва предстоит тяжёлая — не на жизнь, а насмерть.

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