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Главные атомщики Запада потребовали "ядерную кнопку" для ЛГБТ

2:32
Мир

Представителей ЛГБТ+ нужно допустить к ядерному оружию, потребовали в докладе-ультиматуме руководители проекта Bulletin of the Atomic Scientists.

То есть, по мнению "главных атомщиков Запада", ЛГБТ+ в ядерных державах должны иметь доступ не просто к созданию и обслуживанию атомных ракет и бомб, но и быть в числе решающих "нанести ядерный удар".

Такой замысловатый подход ядерные аналитики продемонстрировали в так называемый месяц прайда, немного расстроившись из-за того, что "физики и ядерные ученые интересуются больше наукой, чем ориентацией людей".

В докладе на эту тему говорится, что "управляющие ядерным оружием власти и военные должны громко заявить о своей поддержке включения ЛГБТ+ не только потому, что это правильно, но и потому, что такие люди повышают ценность политики и дискурса в области ядерного оружия".

Согласно мнению авторов этого опуса, равенство и инклюзивность для квир-людей — "это не просто упражнение в области этики и социальной справедливости, она необходима для разработки эффективной ядерной политики".

Вывод создателей "Часов Судного дня" таков: власти обязаны (!) ориентироваться на интеграцию с ЛГБТ+ для достижения лучших результатов ядерной политики. Доклад заканчивается ультимативно — "Аргументы в пользу недопуска ЛГБТ+ к работе с ядерным оружием, его применению и решениям об этом "столь же застойны и устарели, как и те, кто их озвучивает".

Вот только совсем недавно экс-чиновник администрации Байдена, "ядерный трансгендер" Сэмюэл Бринтон был арестован за "бегство от правосудия", как писал New York Post, его поймали с поличным в ходе серии краж багажа в аэропорту.

В администрации Байдена его назначение широко рекламировалось как "историческое достижение для ЛГБТ-сообщества".

Также известно, что еще в 1994 году Пентагон объявил тендер на разработку нелетальных боеприпасов воздушного базирования на него лабораторией Райт из Огайо был подан проект HABGIC. Один из предлагаемых боезарядов должен был стать… "гей-бомбой".

Его предлагалось начинить мощным афродизиаком направленного действия. В описании сказано, что он должен вызывать у пораженных "гомосексуальное поведение прямо на поле боя"…

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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