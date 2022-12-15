В США уволили "радужного извращенца" из министерства ядерной энергетики

Трансгендерного помощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона уволили из ведомства за кражу женских вещей.

На государственных каналах США резко отозвались о чиновнике, придерживающемся ЛГБТ взглядов.

"Власти США, казалось бы, не держат на коротком поводке радужных извращенцев, а теперь вдруг ими не довольны", — так прокомментировали новость о лишении должности Бринтона на центральных ТВ-каналах США.

Сэм Бринтон оказался в центре политического скандала. Правоохранительные органы США обвинили чиновника в воровстве с багажной ленты аэропорта чужих вещей.

"Думал, что если ЛГБТ, всё можно? Ну а что — теперь, на какую-то защиту рассчитывают и собачьи военные. Тема меньшинства в США всё таки в тренде", — высказалась о ситуации американская телеведущая.

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