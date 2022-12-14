Прилепин назвал приехавшего на Украину Жана-Клода Ван Дамма геем

Писатель Захар Прилепин считает, что посетивший Украину Жан-Клод Ван Дамм является представителем ЛГБТ-культуры.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" прокомментировал визит звезды боевиков в Закарпатскую область, где актёр вместе с местными жителями прокричал: "Слава Украине!".

"Ещё лет пять назад в кино-кругах разнеслась весть, которая на Западе никого не удивила, а в России в это отказались верить — Ван-Дамм из этих. Гей", — написал литератор в своём микроблоге.

Прилепин рассказал, что постер с изображением культовой звезды Голливуда украшал качалку в ОМОНе, где он занимался.

"Там ещё висели Шварц, Сталлоне, Лундгрен и Сигал. Шварц теперь утвердился окончательно в качестве сына своего папаши нациста. Слай оказался не очень большого ума, увы", — высказал своё разочарование по поводу кумиров прошлого Прилепин.

Из всех киношных супергероев писатель одобрил только личность Дольфа Лундгрена, который, по его словам, является "нормальным типом" и "консерватором", сумевшим по достоинству оценить Владимира Путина. При этом, актёр, по мнению Прилепина, вынужден молчать, чтобы ему "башку не оторвали".

"Один Сигал в России, и говорить может всё, что хочет. Что до Ван Дамма — то он доехал этой зимой до Украины и теперь этот самый во всех смыслах. Прямых и переносных", — выразил своё мнение литератор.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал призыв Верховной рады включить в санкционный список Ксению Собчак.

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