Арестович* осадил распоясавшихся на Украине представителей ЛГБТ: Быстренько прибрали ручонки

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Алексей Арестович* заступился за военнослужащего ВСУ с позывным Фрост, на которого ополчились представители ЛГБТ-сообщества.

Украинский военный аналитик рассказал о пулемётчике украинской армии, который высказался против нетрадиционных сексуальных отношений.

"А дальше — украинская тусовка ЛГБТ включила по нему шакалий экспресс и начали агрессивно нападать на человека", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* назвал ЛГБТ агрессивной ультра-левой идеологией, приверженцы которой пытаются насадить сексуальные девиации в качестве общественной нормы. Он считает, что подобная идеология не имеет ни совести, ни морали в стремлении распространить свою повестку.

Аналитик заявил, что не позволит устанавливать на Украине девиации в качестве нормы.

"А тем более — не дам преследовать на этой почве солдат, которые умирали за вас, полудурков. Быстренько прибрали ручонки от Фроста, чертята", — призвал украинский военный аналитик.

Ранее Алексея Арестовича возмутила травля подростка в Киеве.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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