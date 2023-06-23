Алексей Арестович* заступился за военнослужащего ВСУ с позывным Фрост, на которого ополчились представители ЛГБТ-сообщества.
Украинский военный аналитик рассказал о пулемётчике украинской армии, который высказался против нетрадиционных сексуальных отношений.
"А дальше — украинская тусовка ЛГБТ включила по нему шакалий экспресс и начали агрессивно нападать на человека", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Арестович* назвал ЛГБТ агрессивной ультра-левой идеологией, приверженцы которой пытаются насадить сексуальные девиации в качестве общественной нормы. Он считает, что подобная идеология не имеет ни совести, ни морали в стремлении распространить свою повестку.
Аналитик заявил, что не позволит устанавливать на Украине девиации в качестве нормы.
"А тем более — не дам преследовать на этой почве солдат, которые умирали за вас, полудурков. Быстренько прибрали ручонки от Фроста, чертята", — призвал украинский военный аналитик.
Ранее Алексея Арестовича возмутила травля подростка в Киеве.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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