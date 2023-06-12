Арестовича* возмутила травля подростка в Киеве: толпа накинулась

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Арестович* отчитал киевлян, устроивших травлю подростка в общественном транспорте.

Фото: pixabay.com

Украинский военный аналитик опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором из автобуса выгнали парня с велосипедом. Молодого человека обругали почти все пассажиры.

Арестович* объяснил, что поощрять ненависть нельзя, так как она может обрушится на тех, кто её культивирует.

"Толпа, включая водителя 37-го троллейбуса (Киев) накинулась на подростка с велосипедом. Никаких правил, тупо хейт, коллективная травля ребенка", — выразил своё возмущение бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Он отметил, что такое общественное поведение одобряют те, кто позлорадствовал по поводу смерти съеденного акулой россиянина.

Ранее Алексей Арестович заступился за уличного музыканта, исполнявшего во Львове песни Виктора Цоя на русском языке.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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