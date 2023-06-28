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Инна Новикова

Уролог-андролог: ЛГБТ – это убийство будущих поколений

4:24
Общество » Семья » Воспитание

Меняют ли мужчины пол, чтобы не служить в армии или пораньше выйти на пенсию, почему детям нельзя принимать препараты, замедляющие половое созревание, и почему следует запретить однополым парам усыновление детей, рассказал профессор, уролог-андролог, руководитель Центра патологий репродуктивных органов и тазовой хирургии Андрей Писклаков.

Уролог-андролог: ЛГБТ – это убийство будущих поколений
Фото: ya.ru

— Андрей Валерьевич, Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на проведение операций по смене пола для взрослых. Операции будут разрешены только детям до 18 лет с врождёнными аномалиями, причем решение будет утверждать федеральная медкомиссия. Но ведь многие люди скрывают эту проблему и, только став взрослыми, готовы пойти к врачу.

— Возможно, будут подзаконные акты Минздрава, которые будут пояснять ситуацию с применением "трансгендерного перехода" для взрослых. Надеюсь, не будет изменения законодательства в виде двух жёстких статей:

  1. "Запрещено проведение любых медицинских вмешательств, направленных на смену пола".
  2. "Исключение: разрешена только коррекция аномалий развития по решению федеральных центров".

Сейчас по приказу Минздрава для смены пола у взрослых обязательна многопрофильная комиссия.

Транссексуализм в международной классификации болезней считается болезнью, патологией. Комиссии, которые дают справку о том, что пациенту надо менять пол, чаще всего работают на базе психиатрических клиник.

Если комиссия обследует человека и понимает, что это действительно не его прихоть, не дань моде, не уход от социальных обязательств, будь то призыв в вооружённые силы или ранний выход на пенсию, то принимается решение о смене пола. Сейчас очень часто смена пола заканчивается сменой записи в паспорте. Дёшево и сердито. Причём частные клиники дают такие справки.

То есть человек не хочет выполнять свой долг перед родиной — он "меняет" пол. А если он проходит комиссию в психиатрической больнице, то получает выписку, что он наблюдается в психбольнице с диагнозом "транссексуализм", и получает "белый билет" для военного комиссара, что он не может идти служить в армии, потому что он — женщина, хотя всё остальное у него мужское.

— В Америке ЛГБТ-активисты считают, что все мальчики и девочки должны пить особые препараты, чтобы затормозить развитие вторичных половых признаков, пока ребёнок не определится, мальчик он или девочка. Насколько это опасный процесс?

— Это чрезвычайно опасный процесс. Это вмешательство в железы внутренней секреции, которые работают независимо от желания человека.

У девочек половое созревание начинается в 9 лет, центральная нервная система дает команду половым железам вырабатывать гормоны, у девочек начинается выработка эстрадиола, формирование вторичных половых признаков. У мальчиков пубертат наступает в 10-11 лет, гипоталамус и гипофиз будят половые железы.

Чтобы не происходило полового созревания, мы должны задушить биологическую программу, то есть применять препараты, которые подавляют секрецию веществ, будящих половые железы. А ведь потом их работа может не наладиться. Это настолько грубое вмешательство в природу, ни до чего хорошего оно не доведёт. Это убийство всех будущих поколений. ЛГБТ — это путь в один конец. Они не смогут себя передать в будущие поколения.

Категорически нельзя отдавать в однополые семьи детей на усыновление.

В Европе это очень распространено. В России запрещены однополые браки, но если человек по документам "меняет" пол (при полном отсутствии анатомической коррекции пола, то есть ему не делают искусственное влагалище, не удаляют половой член), то он может зарегистрироваться в браке со своим партнёром.

К несчастью, однополые пары воспитывают детей в соответствии со своими понятиями о полоролевом поведении. Кого будет копировать мальчик? Папу-1 или папу-2? Значит, он получит неправильное воспитание, соответствующее ценностям его родителя-1 и родителя-2.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
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