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Любовь Степушова

Болгария отказала шантажисту Зеленскому в поставках оружия

Мир » Европа » Евросоюз

Владимир Зеленский вызвал ярость в Софии требованием безусловной помощи оружием и шантажом — что, в ином случае, Россия завоюет Болгарию.

Болгария отказала шантажисту Зеленскому в поставках оружия
Фото: wall.bestcarmagz.net

Цели Зеленского в турне по Европе

У президента Украины Владимира Зеленского есть две цели в турне по Европе (Болгария, Чехия, Турция) перед саммитом НАТО в Вильнюсе — подписать декларации с этими странами о согласии на вступление Украины в НАТО и выпросить побольше оружия.

Что касается декларации, то её подписывают члены альянса с формулировкой: согласны, но это произойдёт "в своё время". И София её в этот раз подписала.

Что касается оружия, то в Вашингтоне посоветовали Зеленскому нажать на европейские столицы по отдельности, а не упрашивать штаб-квартиру НАТО, где рулят американцы. Об этом говорят признания болгарских дипломатов.

София сначала отказалась принимать Зеленского

Как пишет издание Epicenter, София сначала отказалась принять Зеленского, которому вдруг понадобился визит две недели назад. Через президента Румена Радева (он отвечает за международные аспекты политики и является верховным главнокомандующим) договориться не удалось, премьер Николай Денков тоже отказал, якобы по причине того, что правительство только назначено и входит в курс дел.

Тогда Зеленский постучался в третью институциональную дверь в Софии — дверь спикера парламента Розена Желязкова от прозападной коалиции ГЕРБ -СДС ("Граждане за европейский выбор Болгарии" и "Союз демократических сил"), и тот сразу согласился, пишет газета. Тут же им были "убеждены" Радев с Денковым — встретиться с Зеленским.

Радев дал понять, что Украина у него не на первом месте

Но Радев пришёл на встречу на эмоциональном взводе. И когда Зеленский попросил оружие (как сказал Денков — просил всё, кроме самолётов), ему президент отказал.

Радев заявил, что обстановка в области безопасности в регионе является "достаточно тревожной", и "ещё большую тревогу" вызывают "расширение масштабов" и "приобретение новых измерений" конфликта на Украине.

Лидер балканского государство попенял Зеленскому, что на Украине погибает "всё больше людей, в том числе и болгар из многочисленной болгарской общины Украины".

"Это больная тема, как и то, что происходит на Запорожской АЭС. И с каждым днём ​​риск для безопасности и мира в Европе растёт", — сказал президент Болгарии.

По словам Радева, "конфликт превращается в войну на истощение, глобальное экономическое столкновение, затрагивающее экономику всех европейских стран". По его мнению, "он не имеет военного решения, и предоставление всё большего количества вооружений вряд ли ведёт" к миру.

Радев посоветовал Зеленскому "обратить внимание на последовательные усилия по деэскалации, прекращению огня, поиск мирных решений с помощью дипломатии".

То есть у Болгарии в приоритете национальные интересы, а не приоритеты Украины, которой надо не воевать, убивая болгар, а договариваться с Москвой. Сделан упрёк в провоцировании трагедии на ЗАЭС, и предупреждение, что помощь Киеву будет уменьшаться.

Зеленский перешёл к шантажу Радева

Зеленский в ответ упрекнул Радева, что вместо слова "война" он употребляет слово "конфликт", и перешёл на шантаж, сказав, что Радев не поддерживает "укрепление Украины", а болгарская армия не справится с российской, "если она сюда придет".

"Россия хочет уничтожить НАТО и ЕС, это их цель, понимаете? Понимаете, он хочет нас уничтожить, а мы просто хотим жить. Вот и все!", — сказал Зеленский.

Жить хотят Зеленский и его идеология, а украинский народ в конфликте — разменная монета, как и народы Европы. И болгары это понимают. Не случайно болгарский священник предал кортеж Зеленского в Софии анафеме.

Болгария лишилась возможности развивать атомную энергетику

Болгария также согласилась продать Киеву оборудование АЭС "Белене". Этим Болгария этим лишила себя возможности стать энергетическим лидером на Балканах.

"Вы (прозападная коалиция в Национальном собрании) — с вашей политической зависимостью, отсутствием стратегической политической мысли, полностью уничтожили всего за два дня возможность достроить АЭС "Белене", - сказал депутат от "Возрождения" Йордан Тодоров.

Тодоров отметил, что вполне нормально считать и надеяться на скорое завершение конфликта на Украине, изменение геополитической ситуации, восстановление нормальных внешнеторговых отношений между Россией и Болгарией и Европой, что позволит установить российские реакторы на АЭС "Белене".

По его словам, вместо того, чтобы терпеливо ждать, пока это произойдет, партнеры по коалициям: "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) и ГЕРБ-ДПС, решили продать Украине российские реакторы за 1,2 млрд левов — по цене 2006 года, что намного ниже текущей рыночной цены.

Читайте по теме: Зеленский: Украину не принимают в НАТО из-за страха перед Россией

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы оружие болгария владимир зеленский
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