Расследование убийства в Канзасе: мужчина убил жену и потратил страховые средства на развлечения

В США мужчина убил свою супругу и потратил выплаченные по ее страховке средства для покупки секс-куклы и развлечений, включая видеоигры, как сообщило издание CBS News.
Кристен Трикл была обнаружена мертвой 1 ноября 2019 года в городе Хейс, штат Канзас. О её смерти полиции сообщил муж Колби Трикл, утверждавший, что она совершила самоубийство. Сначала смерть была признана самоубийством, но у правоохранительных органов возникли подозрения.
В ходе следствия выяснилось, что после смерти супруги Колби получил $120 тыс. по ее страховым полисам. На эти деньги он приобрел реалистичную секс-куклу за $2 тыс., видеоигры и музыкальное оборудование, а также погасил личные долги.
Последующее расследование показало, что в день своей смерти у Кристен было запланировано много дел, и психолог утверждал, что она не планировала уходить из жизни. В ноябре 2023 года Колби Трикл был приговорен к пожизненному заключению.
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