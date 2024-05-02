Расследование убийства в Канзасе: мужчина убил жену и потратил страховые средства на развлечения

В Америке мужчина убил жену и потратил страховку на развлечения

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В США мужчина убил свою супругу и потратил выплаченные по ее страховке средства для покупки секс-куклы и развлечений, включая видеоигры, как сообщило издание CBS News.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Кристен Трикл была обнаружена мертвой 1 ноября 2019 года в городе Хейс, штат Канзас. О её смерти полиции сообщил муж Колби Трикл, утверждавший, что она совершила самоубийство. Сначала смерть была признана самоубийством, но у правоохранительных органов возникли подозрения.

В ходе следствия выяснилось, что после смерти супруги Колби получил $120 тыс. по ее страховым полисам. На эти деньги он приобрел реалистичную секс-куклу за $2 тыс., видеоигры и музыкальное оборудование, а также погасил личные долги.

Последующее расследование показало, что в день своей смерти у Кристен было запланировано много дел, и психолог утверждал, что она не планировала уходить из жизни. В ноябре 2023 года Колби Трикл был приговорен к пожизненному заключению.