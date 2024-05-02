Хорнер прокомментировал уход Эдриана Ньюи из "Ред Булл"

Глава "Ред Булл" Кристиан Хорнер прокомментировал новость об уходе из команды руководителя технического департамента британца Эдриана Ньюи.

"Все наши лучшие моменты за последние 20 лет произошли благодаря тому, что Эдриан держал технический штурвал в своих руках. Его дальновидность и талант помогли нам завоевать 13 титулов в течение 20 сезонов", — заявил Хорнер.

По словам руководителя "Ред Булл", Ньюи уходит настоящей легендой.

"При этом он мой друг, и я буду бесконечно благодарен ему за всё, что он привнёс в наше партнёрство. Наследие, которое он оставил после себя, эхом разнесётся по залам Милтон-Кинса, а RB17 станет достойным свидетельством и наследием его времени, проведённого с нами", — пишет "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Ред Булл".