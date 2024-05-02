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Почему день не стоит начинать со сладкой булочки или торта: отвечает гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог объяснила, почему на завтрак не стоит есть сладкие булочки

1:10
Еда

Гастроэнтеролог Мария Алексеева предупредила о том, что начать день сладкой выпечкой или сладостями может быть вредным для здоровья.

Гастроэнтеролог объяснила, почему на завтрак не стоит есть сладкие булочки
Фото: commons.wikimedia.org by Yohan euan o4 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам эксперта, в состав хлебобулочных изделий и сладостей входят продукты, такие как маргарин, мука высшего сорта и сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой желудка и нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Такие продукты могут спровоцировать проблемы с пищеварением и в работе поджелудочной железы. При этом, особенно не стоит есть такие продукты утром у людей с диабетом, гастритом, язвами желудка или воспалением кишечника, так как это может привести к обострению этих заболеваний.

Мария Алексеева в беседе с kubnews.ru рекомендует начать день с полезного завтрака, состоящего из каши из злаков, выпеченных на воде, вареных яиц, авокадо, фруктов и вареного мяса или запеченной рыбы. Для тех, кто предпочитает бутерброды, медик рекомендует выбирать цельнозерновой хлеб или научиться печь хлеб самим из качественной муки с минимальным количеством соли.

Это запрещено есть на завтрак! Из чего должен состоять правильный полезный завтрак? Советы доктора
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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