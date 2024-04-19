Очень нежный чизкейк со вкусом лайма: выпекаем в духовке и подаём со взбитыми сливками

Этот чизкейк с лаймом сладкий и немного острый. Попробовав раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Подавайте десерт со взбитыми сливками и ломтиками лайма.
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Ингредиенты
1,5 стакана измельчённого крекера,
6 столовых ложек растопленного сливочного масла,
700 г сливочного сыра, размягчённого,
1 стакан белого сахара,
1 столовая ложка тёртой цедры лайма,
1 столовая ложка кукурузного крахмала,
3 больших яйца,
⅔ стакана сока лайма.
Приготовление
Смешайте крошки крекера с маслом. выложите смесь на дно формы для выпечки. Плотно придавите, используя специальный пресс или стакан.
Разогрейте духовку до 150 градусов.
Взбейте сливочный сыр, сахар, цедру лайма и кукурузный крахмал в большой миске электрическим миксером до получения однородной и пышной массы. Вбейте яйца по одному, добавьте сок лайма. Не перестарайтесь, иначе при выпекании пирог треснет. Вылейте тесто на подготовленный корж.
Выпекайте в разогретой духовке 55-65 минут.
Выключите духовку и дайте чизкейку постоять в духовке 30 минут с открытой дверцей. Охладите.