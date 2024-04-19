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Очень нежный чизкейк со вкусом лайма: выпекаем в духовке и подаём со взбитыми сливками

Рецепт приготовления лаймового чизкейка

1:24
Еда

Этот чизкейк с лаймом сладкий и немного острый. Попробовав раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Подавайте десерт со взбитыми сливками и ломтиками лайма.

Рецепт приготовления лаймового чизкейка
Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 1,5 стакана измельчённого крекера,
  • 6 столовых ложек растопленного сливочного масла,
  • 700 г сливочного сыра, размягчённого,
  • 1 стакан белого сахара,
  • 1 столовая ложка тёртой цедры лайма,
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала,
  • 3 больших яйца,
  • ⅔ стакана сока лайма.

Приготовление

  1. Смешайте крошки крекера с маслом. выложите смесь на дно формы для выпечки. Плотно придавите, используя специальный пресс или стакан.
  2. Разогрейте духовку до 150 градусов.
  3. Взбейте сливочный сыр, сахар, цедру лайма и кукурузный крахмал в большой миске электрическим миксером до получения однородной и пышной массы. Вбейте яйца по одному, добавьте сок лайма. Не перестарайтесь, иначе при выпекании пирог треснет. Вылейте тесто на подготовленный корж.
  4. Выпекайте в разогретой духовке 55-65 минут.
  5. Выключите духовку и дайте чизкейку постоять в духовке 30 минут с открытой дверцей. Охладите.
ЛАЙМОВЫЙ ЧИЗКЕЙК | рецепт без выпечки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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