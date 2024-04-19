Очень нежный чизкейк со вкусом лайма: выпекаем в духовке и подаём со взбитыми сливками

Рецепт приготовления лаймового чизкейка

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чизкейк с лаймом сладкий и немного острый. Попробовав раз, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова. Подавайте десерт со взбитыми сливками и ломтиками лайма.

Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org is licensed under public domain

Ингредиенты

1,5 стакана измельчённого крекера,

6 столовых ложек растопленного сливочного масла,

700 г сливочного сыра, размягчённого,

1 стакан белого сахара,

1 столовая ложка тёртой цедры лайма,

1 столовая ложка кукурузного крахмала,

3 больших яйца,

⅔ стакана сока лайма.

Приготовление

Смешайте крошки крекера с маслом. выложите смесь на дно формы для выпечки. Плотно придавите, используя специальный пресс или стакан. Разогрейте духовку до 150 градусов. Взбейте сливочный сыр, сахар, цедру лайма и кукурузный крахмал в большой миске электрическим миксером до получения однородной и пышной массы. Вбейте яйца по одному, добавьте сок лайма. Не перестарайтесь, иначе при выпекании пирог треснет. Вылейте тесто на подготовленный корж. Выпекайте в разогретой духовке 55-65 минут. Выключите духовку и дайте чизкейку постоять в духовке 30 минут с открытой дверцей. Охладите.