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Лучшие мужские прически для разных форм лица: советы и рекомендации

Идеальные прически для мужчин: подбор стрижек под форму лица

2:23
Моя семья » Красота и стиль

В поисках идеального образа каждый мужчина сталкивается с вопросом выбора стрижки, которая выгодно подчеркнет его индивидуальность. Сегодня мы с byrdie.com рассмотрим, какие причёски наилучшим образом подходят под различные формы лица.

Идеальные прически для мужчин: подбор стрижек под форму лица
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Круглое

Круглое лицо характеризуется равными по длине и ширине пропорциями, мягкими чертами и отсутствием выраженных углов. Рекомендуется объемная прическа с четким контуром или длинные пряди с боковым пробором, а также подстриженная борода для создания симметрии.

Сердце

Лицо в форме сердца сужается к подбородку и расширяется к лбу. Рекомендуется стрижка с некоторой длиной на макушке или квадратая, чтобы смягчить острые черты и подчеркнуть линию подбородка. Короткая борода может дополнить этот образ, уравновешивая прическу.

Квадратное

Квадратное лицо также одинаково по длине и ширине, но более угловато, особенно в области подбородка. Рекомендуется длинные волосы, подчеркивающие черты лица, а также важно правильно подстригать бороду.

Овальное

Такое лицо обычно чуть вытянутое в нижней части, и имеет выступающие скулы. Для этой формы подходит практически любой стиль стрижки, однако рекомендуется создавать объем с помощью прически и правильно подстригать бороду для баланса.

Треугольное

Лицо с треугольной формой имеет узкий лоб и широкую линию подбородка. Рекомендуется короткая стрижка с пучком или небольшой челкой и длинная борода, чтобы сбалансировать пропорции лица.

Прямоугольное

Прямоугольное лицо представляет собой комбинацию овальной и квадратной форм. Для такого типа подходят длинные волосы, чтобы смягчить углы лица, и прическа с зачесанными назад волосами.

Ромбовидное

Такое лицо узкое в области лба и подбородка, но широкое в области щек. Рекомендуется высокая стрижка и добавление объема спереди для сглаживания макушки. Борода должна быть гладкой и прилегающей к линии подбородка, чтобы подчеркнуть костную структуру лица.

Помните, что грамотно подобранная стрижка может стать вашим лучшим аксессуаром и поможет подчеркнуть вашу уверенность и стиль.

Как выбрать ПРИЧЕСКУ по ФОРМЕ лица? / Учимся самостоятельно определять форму лица
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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