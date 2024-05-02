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Идеальная квартира по мнению россиян: важность пространства и персональных комнат

Минимализм стал ключевой особенностью идеальной квартиры у россиян

1:31
Недвижимость » Аналитика

Минимализм, спокойные оттенки и продвинутые системы хранения вещей — ключевые элементы идеальной квартиры по мнению большинства россиян, согласно исследованию компаний "Самолет Плюс" и Contented, о котором сообщает "Газета.ру".

Минимализм стал ключевой особенностью идеальной квартиры у россиян
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Исследование также показало, что 27% опрошенных ценят простор в жилище, а 25% считают важным наличие отдельных комнат для каждого члена семьи. Почти четверть респондентов желает видеть в интерьере оригинальные декоративные элементы. Кроме базовой комплектации квартиры, такой как кухонный гарнитур и бытовая техника, значимыми являются рабочий стол (40%), кондиционер (38%) и посудомоечная машина (33%).

Что касается стилей интерьера, то три четверти участников опроса предпочитают современные направления, такие как минимализм или хай-тек.

Поколенческие различия тоже заметны: зумеры высоко ценят качественную и дорогую мебель (31% против 15% у бумеров). Молодые люди также более ориентированы на технологии, такие как системы "умный дом" (35% против 25%), и открыты для использования винтажной советской мебели в интерьере. В то время как старшее поколение чаще выбирает недорогие материалы и мебель для легкости замены (25% против 12%) и менее предпочитает яркие или темные тона стен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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