Почтальоны исчезают: как цифровые технологии переписывают правила игры на рынке труда

Технологии значительно влияют на рынок труда, приводя к уменьшению спроса на множество профессий.
С развитием цифровых коммуникаций спадает потребность в услугах почтальонов, поскольку большинство документов и уведомлений теперь передаются электронно. Простые и дешевые товары все чаще продаются через автоматизированные сервисы, что уменьшает необходимость в менеджерах по продажам, хотя в сферах, требующих персонального подхода, как авто и недвижимость, эта профессия остается востребованной, сообщает "Российская газета".
Некоторые профессии, как бухгалтеры, подвергаются автоматизации, в то время как в юриспруденции новые технологии проникают медленнее.
Однако с развитием новых технологий появляются и новые специальности, включая профессии, связанные с машинным обучением и ИИ.
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