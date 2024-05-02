Почтальоны исчезают: как цифровые технологии переписывают правила игры на рынке труда

Названы профессии, которые исчезнут из-за технологического прогресса

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Технологии значительно влияют на рынок труда, приводя к уменьшению спроса на множество профессий.

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С развитием цифровых коммуникаций спадает потребность в услугах почтальонов, поскольку большинство документов и уведомлений теперь передаются электронно. Простые и дешевые товары все чаще продаются через автоматизированные сервисы, что уменьшает необходимость в менеджерах по продажам, хотя в сферах, требующих персонального подхода, как авто и недвижимость, эта профессия остается востребованной, сообщает "Российская газета".

Некоторые профессии, как бухгалтеры, подвергаются автоматизации, в то время как в юриспруденции новые технологии проникают медленнее.

Однако с развитием новых технологий появляются и новые специальности, включая профессии, связанные с машинным обучением и ИИ.