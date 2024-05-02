Воздушный фронт: пассажир атакует бортпроводника на рейсе из Израиля в Грузию

Пассажир рейса израильской авиакомпании "Эль-Аль", следующего в Грузию, произвел нападение на бортпроводника. Как сообщает The Times of Israel, инцидент произошел во время полета из Тель-Авива в Тбилиси, и из-за этого самолету пришлось вернуться в аэропорт отправления.
Согласно отчетам, мужчина кричал о своих страхах, связанных с войной в Газе и видениях "летающих тел", утверждая, что у него посттравматическое стрессовое расстройство. Очевидцы рассказали, что спустя час после взлета он взял из сумки медицинский каннабис, начал кричать на весь салон и ударил одного из сотрудников экипажа.
Полиция и медицинский персонал встретили самолет после приземления, нападавшего отправили на обследование в больницу, а пострадавшему бортпроводнику потребовалась медицинская помощь.
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