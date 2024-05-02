Вредные привычки у кошек: составлен полный список

Эксперты назвали вредные привычки у кошек

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Курение и алкоголь, конечно, к кошкам не относятся, однако это не означает, что у животных отсутствуют свои вредные привычки. Эти привычки могут нанести вред здоровью питомца или создать неудобства для владельца.

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К примеру, если кошка кусает или царапает, виноватым часто является не инстинкт животного, а недостаток в воспитании со стороны хозяина, который не научил котенка понимать команду "нельзя". Однако можно попытаться исправить поведение, используя в играх игрушки вместо рук и ног, а при проявлении агрессии — легко опрыскать кошку водой из пульверизатора.

Если кошка отказывается пользоваться лотком, стоит учесть, что коты ценят чистоту. Важно выяснить причины, по которым они игнорируют лоток, и возможно, помочь изменить ситуацию, сменив наполнитель или переместив туалет в более уединенное место.

Когда кошка разбрасывает наполнитель, это может быть связано с ее тягой к рытью в лотке. Решением может стать использование лотка с высокими изогнутыми краями или конструкцией, похожей на домик, чтобы избежать разброса наполнителя.

Проблема метки территории у котов требует серьезного подхода. Одно из решений — кастрация, которая помогает уменьшить желание метить территорию, снижает агрессию и уменьшает стремление покинуть дом.