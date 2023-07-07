Зеленский: Украину не принимают в НАТО из-за страха перед Россией

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Украину не берут в военный блок НАТО из-за страха перед Российской Федерацией.

Фото: Instagram* Риши Сунака / rishisunakmp

Об этом на пресс-конференции с чешским президентом Петром Павелом заявил его украинский коллега Владимир Зеленский.

Лидер Незалежной отметил, что у Украины могут возникнуть трудности с получением консолидированной поддержки со стороны всех государств Альянса.

"Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию", — президенту Чехии пояснил Зеленский.

Напомним, накануне он побывал в Болгарии и Чехии. Сегодня, 7 июля, у украинского лидера поездка в Турцию.

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