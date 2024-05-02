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Уральские учёные открыли секрет долголетия: как мелатонин меняет жизнь пожилых

Nutrients: мелатонин улучшает эмоциональное состояние пожилых людей

0:51
Наука

Уральские ученые обнаружили, что употребление продуктов с высоким содержанием мелатонина улучшает качество жизни и эмоциональное состояние пожилых людей, а также снижает риск развития раковых, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Nutrients: мелатонин улучшает эмоциональное состояние пожилых людей
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

Мелатонин, известный как "гормон сна", вырабатывается в темное время суток и способствует расслаблению и подготовке ко сну. В Европе финны спят больше всех — в среднем 7 часов и 37 минут, тогда как в Азии часто наблюдается недостаток сна, кроме Китая, где продолжительность сна составляет около 7 часов, сообщает Nutrients.

Продукты, богатые триптофаном, который способствует выработке мелатонина, включают молоко, терпкую вишню, бананы и многие другие.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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