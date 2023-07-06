Болгарский священник предал анафеме кортеж Зеленского в Софии

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Православный болгарский священник предал анафеме кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня, 6 июля, прибыл в Софию с необъявленным визитом. Видео опубликовали в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".

Священник предал анафеме кортеж Зеленского

На кадрах видно, как мужчина в чёрной рясе выбегает к проезжающему по дороге кортежу. Размахивая крестом, он повторяет:

"Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты".

Тут же к нему подбегают несколько полицейских и подъезжает микроавтобус. Стражи порядка пытаются помешать священнику и скрутить его, но он продолжает проклинать украинского президента.

Ранее Pravda.Ru писала, что Зеленский взбесился из-за "пророссийской" позиции лидера Болгарии Румена Радева.