Православный болгарский священник предал анафеме кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который сегодня, 6 июля, прибыл в Софию с необъявленным визитом. Видео опубликовали в Telegram-канале "Военкоры Русской весны".
На кадрах видно, как мужчина в чёрной рясе выбегает к проезжающему по дороге кортежу. Размахивая крестом, он повторяет:
"Анафема, Зеленский, фашистская Украина, западные сатанисты".
Тут же к нему подбегают несколько полицейских и подъезжает микроавтобус. Стражи порядка пытаются помешать священнику и скрутить его, но он продолжает проклинать украинского президента.
Ранее Pravda.Ru писала, что Зеленский взбесился из-за "пророссийской" позиции лидера Болгарии Румена Радева.
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