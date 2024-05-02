Как сделать свой рацион более здоровым: диетологи назвали 3 простых шага

Важные нюансы правильного питания

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В этой статье мы расскажем, какие продукты стоит добавить в свой рацион, а какие убрать, чтобы питание стало более правильным.

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Что добавить в свой рацион, чтобы сделать его полезным

Специалисты рекомендуют добавлять в рацион рыбу, рис, гречку, курицу, сухофрукты, мясо ягненка и кролика, свежие овощи, цельнозерновой и ржаной хлеб, а также морепродукты и продукты, богатые клетчаткой.

Овощей можно есть сколько угодно, кроме картофеля. Но не стоит часто есть кукурузу и зеленый горошек. Ешьте больше белка и клетчатки на завтрак.

Что лучше есть на ужин

Ужин должен быть легким. Тяжелые виды мяса — говядину, баранину и свинину — лучше оставить на обед, чтобы перед сном не возникало ощущения тяжести в желудке. Дополните белок овощами — свежими помидорами, болгарским перцем с листовой зеленью или овощным рагу. Еще один вариант — яйца.

Что самое главное в правильном питании

Уменьшите количество животных жиров. Добавьте в свой рацион авокадо и орехи. Увеличьте количество продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами, такими как омега-3, в своем рационе. Например, красная рыба, растительные масла.

Ешьте продукты, содержащие клетчатку. Это крупы, овощи, фрукты, сухофрукты.

Придется убрать из своего рациона майонез, сливочное масло, жирные молочные продукты, красное мясо, колбасы, гамбургеры и другой фастфуд.