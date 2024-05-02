Негласные правила нудистских пляжей: что нужно знать перед посещением

Энтузиасты нудистских пляжей поделились неочевидными правилами такого отдыха на форуме Reddit в разделе AskReddit.

"Друзья похожи на солнце: видеть их можно, но глазеть нельзя", — отмечает lt_spaghetti, участник Reddit. Посетителям нудистских пляжей советуют не слишком пристально наблюдать за другими отдыхающими.

"Проигнорируйте эрекции. Они случаются, и многие из-за этого стесняются", — говорит DOEsquire, участник Reddit. Также подчеркивается, что нудизм на пляже не связан с сексуальной активностью.

"Во время круиза по Карибским островам наш гид напомнил, что нудистский пляж — это не то же самое, что секс-пляж", — рассказывает GoramReaver, пользователь Reddit. Кроме того, отдыхающим напоминают о необходимости использования солнцезащитного крема, особенно для защиты чувствительных зон.

"Однажды меня попросили покинуть нудистский пляж из-за того, как я наносил солнцезащитный крем", — делится JanuarySeventh85, пользователь Reddit.