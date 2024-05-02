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Негласные правила нудистских пляжей: что нужно знать перед посещением

Желающим посетить нудистский пляж рассказали о негласных правилах

1:06
Туризм

Энтузиасты нудистских пляжей поделились неочевидными правилами такого отдыха на форуме Reddit в разделе AskReddit.

Желающим посетить нудистский пляж рассказали о негласных правилах
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Друзья похожи на солнце: видеть их можно, но глазеть нельзя", — отмечает lt_spaghetti, участник Reddit. Посетителям нудистских пляжей советуют не слишком пристально наблюдать за другими отдыхающими.

"Проигнорируйте эрекции. Они случаются, и многие из-за этого стесняются", — говорит DOEsquire, участник Reddit. Также подчеркивается, что нудизм на пляже не связан с сексуальной активностью.

"Во время круиза по Карибским островам наш гид напомнил, что нудистский пляж — это не то же самое, что секс-пляж", — рассказывает GoramReaver, пользователь Reddit. Кроме того, отдыхающим напоминают о необходимости использования солнцезащитного крема, особенно для защиты чувствительных зон.

"Однажды меня попросили покинуть нудистский пляж из-за того, как я наносил солнцезащитный крем", — делится JanuarySeventh85, пользователь Reddit.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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