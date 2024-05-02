Развод, роскошь и скандальные откровения: Что скрывает Вера Брежнева в своей итальянской вилле?

Вера Брежнева наслаждается отдыхом в своем итальянском доме после развода

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вера Брежнева проводит время в своем загородном доме в Италии, где ранее часто бывала с бывшим супругом Константином Меладзе. После их развода осенью прошлого года, она предпочла не раскрывать, с кем приехала на отдых.

Фото: Wikipedia by Василий Смирнов is licensed under CC BY 2.5

В это время Виктория Боня, экс-участница реалити-шоу "Дом-2", обвинила Брежневу и других звезд в участии в платных интимных встречах с богатыми мужчинами, утверждая, что она получила предложение организовать встречу с Брежневой за значительную сумму.