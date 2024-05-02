Развод, роскошь и скандальные откровения: Что скрывает Вера Брежнева в своей итальянской вилле?

Вера Брежнева проводит время в своем загородном доме в Италии, где ранее часто бывала с бывшим супругом Константином Меладзе. После их развода осенью прошлого года, она предпочла не раскрывать, с кем приехала на отдых.
В это время Виктория Боня, экс-участница реалити-шоу "Дом-2", обвинила Брежневу и других звезд в участии в платных интимных встречах с богатыми мужчинами, утверждая, что она получила предложение организовать встречу с Брежневой за значительную сумму.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.