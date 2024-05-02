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BMW меняет правила: что скрывается за исчезновением буквы 'i' в названиях?

BMW пересматривает номенклатуру: пропавшая буква 'i' и новые традиции в маркировке ав

1:25
Авто

BMW объявила о выпуске новой модификации X3 под названием X3 M50, что вызвало вопросы у энтузиастов относительно отсутствия буквы "i", которая традиционно означает "injection" (впрыск) и ставится в конце наименования бензиновых моделей. Например, предыдущая модель называлась X3 M40i.

BMW пересматривает номенклатуру: пропавшая буква 'i' и новые традиции в маркировке ав
Фото: Wikipedia by BMW Nederland is licensed under CC BY 3.0

Ответственный за бренд и управление продукцией в BMW, Бернд Кёрбер, объяснил, что теперь буква "i" будет использоваться исключительно для обозначения электрических автомобилей. Это изменение символизирует переход к новой эре в идентификации моделей BMW, где "i" в начале модельного ряда (например, i3, i4, i5) укажет на электрическую версию авто. Также BMW использует маленькую "i" для обозначения системы iDrive — инфотейнмент системы и программного обеспечения автомобиля.

Изменение номенклатуры — это часть большего тренда среди автопроизводителей, так как многие из них пересматривают свои системы наименования в ответ на изменения в технологиях и рыночных условиях. Это также отражает изменения в отрасли, где ранее автомобили классифицировались по объему двигателя, а теперь — по мощности и типу топлива, особенно с учетом перехода на электродвигатели.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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