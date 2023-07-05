Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

"Тревожный звонок": в Турции признали проблемы с турпотоком из РФ

4:18
Мир » Европа » Евросоюз

Турция стала дорогой туристической страной из-за двузначной инфляции и может потерять российского туриста в 2024 году.

"Тревожный звонок": в Турции признали проблемы с турпотоком из РФ
Фото: puttur.ru

"Горящие путёвки" в Турцию стали дорогими

О проблемах туристической отрасли пишет турецкая Ekonomi Gazetesi (EG).

По её данным, из-за 100 % инфляции в прошлом году цены на размещение в отелях увеличились в два раза. При этом рост цен на продукты питания составил 80%, на напитки — 70% и электроэнергию — 180%. То есть Турция старается, но не может держать цены "на качественные услуги" низкими. По данным STR Global, суточная стоимость аренды номера в Анталии в апреле выросла на 37,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 110 евро, а в Стамбуле — 138 евро.

Для российских туристов стоимость отдыха в отеле у моря выросла до 300-400 тысячи рублей (видимо, имеется ввиду недельный отдых за двухместный номер в хорошем отеле), что "стало для них дороже, чем на Мальдивах". А на европейском рынке — в Греции и Испании можно найти варианты дешевле, чем в Турции.

Поэтому, несмотря на то, что российские туристы всё ещё едут по "горящим путёвкам", специалисты по туризму предупредили EG, что в 2024 году количество россиян на отдыхе в Турции может сократиться.

"Это тревожный звонок для Турции", — пишет Ekonomi Gazete.

Причём туристы из Германии выбирают более выгодные варианты при раннем бронировании отелей, поэтому "горят" дорогие путёвки, и их сниженная цена не устраивает россиян. Проблема усугубляется падением рубля.

"Россияне, выжидавшие в последнюю минуту, не смогли найти цены в Турции, на которые рассчитывали", — сказал EG один из экспертов.

Россияне предпочитают отдых в Египте

По его словам, россияне сегодня предпочитают Египет, так как эта страна снизила цены на отели до 50% по сравнению с началом 2022 года, "а цены на туры всего за один месяц снизились на 35%".

Менеджер Bentour в Германии заявил EG, что Турцию помнят как страну, которая предлагает "лучший баланс цены и качества", и прокомментировал:

"Если люди заплатят в этом году на 2 тысячи евро больше за отель, в котором они отдыхали в прошлом году, это станет для них большим потрясением".

Выход в Турции видится в привлечении платёжеспособных туристов из богатых стран Европы.

Пока россияне едут в Турцию, но недовольны отдыхом

За первые пять месяцев года количество туристов, прибывших в Анталию — столицу летнего туризма Турции, воздушным транспортом превысило 3,4 миллиона человек, по данным управления культуры и туризма губернатора Анталии. И это был лучший старт всех времён с точки зрения туризма.

В период с 1 января по 31 мая наибольшее количество туристов прибыло в Анталию из Германии: 26% (828 тыс. человек). За Германией следуют Россия с 25% (784 тыс.) и Англия с 11% (352 тыс.).

Ключевыми рынками для Турции в сезоне 2022 года были Германия (11%), Россия (10%), Англия (6%), Болгария (6%) и Иран (5%).

Между тем, российские туристы стали жаловаться на качество отдыха в Турции. Могут возникнуть проблемы с размещением в номерах, которые не соответствуют заявленным, с дополнительными расходами, связанными с доплатой за определённые услуги, таких как питание по системе "шведский стол". А понятие "all inclusive" вовсе не гарантирует полного включения всех услуг.

Российские туристы предупреждают о том, что хорошие отели переполнены, и персонал не справляется с обслуживанием, предпочитая в первую очередь отвечать на просьбы немцев, а не россиян.

Читайте по теме: Турпром: туристка из РФ чуть не расплакалась, выбрав бюджетный отель в Турции

Российские туристы рассказали, во сколько обойдётся отдых в Турции

Турпром: гражданин РФ рассказал, как обманывают туристов в Стамбуле

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы турция туризм
Новости
Милохин повторил ролик Некоглая, который станцевал в форме ВСУ
Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России
Полковник Алёхин допустил, что следующий этап СВО начнётся в Сумской и Харьковской областях
Анализ продаж автомобилей в России: июнь и первое полугодие
Накануне саммита НАТО Украина активизировала спящие ячейки в России
Обновленный седан Kia Cerato из Китая теперь доступен в России
В Сети обсуждают причину гибели дельфина на берегу Таганрогского залива
Участникам СВО отказали в выступлении на главной сцене Грушинского фестиваля
В Анапе закончились лежачие и стоячие места на пляже
Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии за насилие над силовиком
Популярное
Сахара и трансжиров — хоть отбавляй: три источника рака на столе назвал врач

Кандидат медицинских наук Марк Гадзиян сообщил о вреде соусов, сахара, маргарина для здоровья.

Врач Марк Гадзиян перечислил россиянам три источника рака на столе
Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточно ясны
Украина сворачивает наступление. В 2024 году Трамп подпишет с Путиным мирный договор
Подоляк: линия фронта может обвалиться через неделю
Об опасности мяса медведя предупредил врач Александр Лукашев
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
Не жирное: эндокринолог назвала еду, которая губит поджелудочную
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Последние материалы
Милохин повторил ролик Некоглая, который станцевал в форме ВСУ
Китайские компании помогут возобновить работу заводов Volkswagen и Volvo в России
Полковник Алёхин допустил, что следующий этап СВО начнётся в Сумской и Харьковской областях
Анализ продаж автомобилей в России: июнь и первое полугодие
Накануне саммита НАТО Украина активизировала спящие ячейки в России
Обновленный седан Kia Cerato из Китая теперь доступен в России
В Сети обсуждают причину гибели дельфина на берегу Таганрогского залива
Почему опасно вешать различные брелки на ключи зажигания
Бюджетный отдых в Европе: недорогие страны для путешествий
Отличные способы применения джутового полотна в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников