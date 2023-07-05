"Тревожный звонок": в Турции признали проблемы с турпотоком из РФ

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Турция стала дорогой туристической страной из-за двузначной инфляции и может потерять российского туриста в 2024 году.

Фото: puttur.ru

"Горящие путёвки" в Турцию стали дорогими

О проблемах туристической отрасли пишет турецкая Ekonomi Gazetesi (EG).

По её данным, из-за 100 % инфляции в прошлом году цены на размещение в отелях увеличились в два раза. При этом рост цен на продукты питания составил 80%, на напитки — 70% и электроэнергию — 180%. То есть Турция старается, но не может держать цены "на качественные услуги" низкими. По данным STR Global, суточная стоимость аренды номера в Анталии в апреле выросла на 37,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 110 евро, а в Стамбуле — 138 евро.

Для российских туристов стоимость отдыха в отеле у моря выросла до 300-400 тысячи рублей (видимо, имеется ввиду недельный отдых за двухместный номер в хорошем отеле), что "стало для них дороже, чем на Мальдивах". А на европейском рынке — в Греции и Испании можно найти варианты дешевле, чем в Турции.

Поэтому, несмотря на то, что российские туристы всё ещё едут по "горящим путёвкам", специалисты по туризму предупредили EG, что в 2024 году количество россиян на отдыхе в Турции может сократиться.

"Это тревожный звонок для Турции", — пишет Ekonomi Gazete.

Причём туристы из Германии выбирают более выгодные варианты при раннем бронировании отелей, поэтому "горят" дорогие путёвки, и их сниженная цена не устраивает россиян. Проблема усугубляется падением рубля.

"Россияне, выжидавшие в последнюю минуту, не смогли найти цены в Турции, на которые рассчитывали", — сказал EG один из экспертов.

Россияне предпочитают отдых в Египте

По его словам, россияне сегодня предпочитают Египет, так как эта страна снизила цены на отели до 50% по сравнению с началом 2022 года, "а цены на туры всего за один месяц снизились на 35%".

Менеджер Bentour в Германии заявил EG, что Турцию помнят как страну, которая предлагает "лучший баланс цены и качества", и прокомментировал:

"Если люди заплатят в этом году на 2 тысячи евро больше за отель, в котором они отдыхали в прошлом году, это станет для них большим потрясением".

Выход в Турции видится в привлечении платёжеспособных туристов из богатых стран Европы.

Пока россияне едут в Турцию, но недовольны отдыхом

За первые пять месяцев года количество туристов, прибывших в Анталию — столицу летнего туризма Турции, воздушным транспортом превысило 3,4 миллиона человек, по данным управления культуры и туризма губернатора Анталии. И это был лучший старт всех времён с точки зрения туризма.

В период с 1 января по 31 мая наибольшее количество туристов прибыло в Анталию из Германии: 26% (828 тыс. человек). За Германией следуют Россия с 25% (784 тыс.) и Англия с 11% (352 тыс.).

Ключевыми рынками для Турции в сезоне 2022 года были Германия (11%), Россия (10%), Англия (6%), Болгария (6%) и Иран (5%).

Между тем, российские туристы стали жаловаться на качество отдыха в Турции. Могут возникнуть проблемы с размещением в номерах, которые не соответствуют заявленным, с дополнительными расходами, связанными с доплатой за определённые услуги, таких как питание по системе "шведский стол". А понятие "all inclusive" вовсе не гарантирует полного включения всех услуг.

Российские туристы предупреждают о том, что хорошие отели переполнены, и персонал не справляется с обслуживанием, предпочитая в первую очередь отвечать на просьбы немцев, а не россиян.

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