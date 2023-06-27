По мнению путешественника из России, который посетил Стамбул, в этом турецком городе туристов могут обманывать. В своём блоге в социальной сети он привёл несколько примеров таких мошеннических схем. Об этом сообщает информационное агентство "Турпром".
По словам россиянина, в культурной столице Турции туристов ждёт "ужасающий" трафик. Некоторые нечестные люди, к сожалению, пользуются этим, пытаясь обмануть посетителей и выманить у них деньги.
Один из наиболее распространённых и невинных способов мошенничества — это "развод" уличных чистильщиков обуви. Второй метод связан с такси, когда стоимость поездки значительно превышает ожидаемую.
Также существует возможность обмана в местных кафе и ресторанах. В некоторых заведениях основное меню не включает хлеб и салаты. Их могут принести отдельно и отразить в чеке как самостоятельные позиции.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, путешественник рекомендует быть внимательным и осторожным во время поездки.
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