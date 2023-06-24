"Турпром": на курорты Турции возвращаются кошмары двухлетней давности

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вокруг известного турецкого курорта Мармарис снова полыхают огромные лесные пожары, на курорты возвращаются кошмары двухлетней давности. Об этом сообщает "Турпром".

Отмечается, что кадрами горящих лесов уже начали делиться в соцсетях отдыхающие, то есть огонь находится в пределах видимости туристов. К тушению власти города привлекли самолёты и вертолёты. Пожары, которые вспыхнули в пятницу, тушат больше 20 пожарных машин.

Лесные пожары "кошмарили" Турцию весь конец сезона 2021 года, начиная с конца июня. Тогда страна пережила более 140 пожаров, причём в основном на курортах: горели как Анталья, так и Бодрум, Фетхие и Мармарис, который тогда признали одной из самых пострадавших зон.

И вот огненная стихия снова пришла на курорты Турции. На этот раз — почти в самом начале сезона, заключили авторы издания.

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Мармарис