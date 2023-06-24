Вокруг известного турецкого курорта Мармарис снова полыхают огромные лесные пожары, на курорты возвращаются кошмары двухлетней давности. Об этом сообщает "Турпром".
Отмечается, что кадрами горящих лесов уже начали делиться в соцсетях отдыхающие, то есть огонь находится в пределах видимости туристов. К тушению власти города привлекли самолёты и вертолёты. Пожары, которые вспыхнули в пятницу, тушат больше 20 пожарных машин.
Лесные пожары "кошмарили" Турцию весь конец сезона 2021 года, начиная с конца июня. Тогда страна пережила более 140 пожаров, причём в основном на курортах: горели как Анталья, так и Бодрум, Фетхие и Мармарис, который тогда признали одной из самых пострадавших зон.
И вот огненная стихия снова пришла на курорты Турции. На этот раз — почти в самом начале сезона, заключили авторы издания.
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