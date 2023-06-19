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Туристка из РФ рассказала, как относятся к русским и немцам в Турции: "Наплевать на нас"

1:33
Туризм

Туристы из России отправились на отдых в Турцию. Россиянам повезло с погодой, поэтому они много времени проводили на пляже и купались в тёплом море. Однако путешественники столкнулись с некоторыми неприятностями.

Туристка из РФ рассказала, как относятся к русским и немцам в Турции: "Наплевать на нас"
Фото: thebesthotels.org

Во-первых, отель был переполнен. Перед завтраком около входа в ресторан образовалась очередь в сто человек. Персонал не справлялся с таким количеством гостей: не хватало столовых приборов, а еда на шведском столе постоянно заканчивалась, но её не пополняли. Кроме того, официанты ни слова не понимали по-русски.

"Русские составляют 90 процентов отдыхающих, а вам наплевать на нас и на наши просьбы? Менеджеры, куда вы смотрите? Все носятся с тарелками в поисках места, сшибают друг друга", — рассказала женщина.

Однако самыми невоспитанными оказались туристы из Германии. По словам россиянки, они не видят никого, кроме самих себя. Но именно к ним в Турции относятся как к представителям "высшей расы" — чуть ли не в ноги кланяются, рассказала женщина.

"Мы поставляем турции газ, нефть, даём кучу рабочих мест у себя в России, закупаем их овощи, фрукты, посылаем свои самолёты. А немцы что посылают? Так почему отношение к русским пренебрежительное, а к хамоватым немцам — нежное и почтительное? Почему? Отношение к русским не поддаётся никакой логике!" — возмутилась путешественница.

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Турция. Необыкновенный Мармарис 2023
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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