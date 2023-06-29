Россияне подсчитали, сколько придётся заплатить за отдых в Турции на берегу Средиземного моря.
Жительница Томска Ксения рассказала, что не откажет себе в удовольсвии отдохнуть у моря, несмотря на подорожание отдыха за границей.
Ранее сообщалось, что граждане РФ стали отказываться от отпуска в Турции.
Как сообщает издание Tomsk.mk.ru, за неделю отдыха в Анталии в пятизвёздочном отеле придётся заплатить 263 тысячи рублей.
Отпуск в Шри-Ланке, Египте, Таиланде или Греции на порядок выше по стоимости, чем в Турции.
Из Новосибирска есть возможность отправиться на Мальдивы, однако путь будет лежать через Дубай.
Стоимость недельного тура на двоих обойдётся в 212 тысяч рублей — при условии, что вы остановитесь в трёхзвёздочном отеле. Проживание в пятизвёздочном отеле поднимет ценник до 335 тысяч рублей.
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