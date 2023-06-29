Российские туристы рассказали, во сколько обойдётся отдых в Турции

Россияне подсчитали, сколько придётся заплатить за отдых в Турции на берегу Средиземного моря.

Жительница Томска Ксения рассказала, что не откажет себе в удовольсвии отдохнуть у моря, несмотря на подорожание отдыха за границей.

Ранее сообщалось, что граждане РФ стали отказываться от отпуска в Турции.

Как сообщает издание Tomsk.mk.ru, за неделю отдыха в Анталии в пятизвёздочном отеле придётся заплатить 263 тысячи рублей.

Отпуск в Шри-Ланке, Египте, Таиланде или Греции на порядок выше по стоимости, чем в Турции.

Из Новосибирска есть возможность отправиться на Мальдивы, однако путь будет лежать через Дубай.

Стоимость недельного тура на двоих обойдётся в 212 тысяч рублей — при условии, что вы остановитесь в трёхзвёздочном отеле. Проживание в пятизвёздочном отеле поднимет ценник до 335 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Отдых в ТУРЦИИ 🇹🇷 Сколько ДЕНЕГ нужно брать на отдых в Турцию?