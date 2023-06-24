Одна российская туристка, желающая провести отпуск в Турции, начала искать доступные по цене отели, предлагающие систему "всё включено" для удобного обслуживания гостей. Однако, увидев самый бюджетный вариант и отзывы других путешественников, она почти расплакалась. Об этом сообщает "Турпром".
По словам туристки, речь идёт о трёхзвездочном отеле в Аланье, расположенном на знаменитом пляже Клеопатры. На момент выбора гостиницы этот вариант был самым недорогим в системах бронирования с полным питанием. С виду отель не отличается от обычных бюджетных трёхзвездочных, которые встречаются в городе. У него практически нет своей территории, но есть небольшой бассейн. Фотографии номеров на сайтах создают впечатление о приличном месте, а рейтинг отеля не является самым низким и составляет 6,2.
Однако блогерша сразу обнаружила некоторые подвохи, ознакомившись с отзывами о данной гостинице. Некоторые туристы дали отелю всего один балл, в то время как другие оценили его на 7-8 баллов.
В отзывах путешественники писали, что гостиница вызывает недоверие, и не рекомендуют там останавливаться. Туристов разочаровало качество питания и обслуживания, а также несоответствие фотографий и описания отеля.
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